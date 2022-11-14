《驱魔面馆》崔允英&金俊秀是同学！同框意外掀银赫黑历史：自称「刘志赫」、手写告白I Like You

上月24日播出的音乐节目《神秘二重唱》，演过《指定幸存者：60日》、《驱魔面馆》的演员崔允英，与歌手JYJ金俊秀合唱一曲，曝光了两人小学时建立的友情，也再掀银赫黑历史。

崔允英与金俊秀隔著帘幕演唱〈All for You〉，一掀开帘幕都被对方吓到。原来，崔允英、金俊秀和Super Junior银赫是小学同学，当时各有舞团、都怀抱著星梦。金俊秀和银赫当时组的「S.R.D」（Song Rap Dance）小有名气，被视为最年轻的团体组合。崔允英的舞蹈功力不输男生们，她在大学时期还曾选入李孝利的预备舞者呢！



两人刚登场时，节目成员们还以为两人是初恋关系，其实真正的爱情线主角另有他人！是男方是银赫！回顾10年前，崔允英来到银赫固定出演的节目《强心脏》，毫不留情公开银赫各种黑历史！崔允英拿出银赫写过的情书，爆料银赫曾自称「刘志赫」（刘承俊+殷志源+张佑赫），那中二的自称让全场哗然，银赫也羞耻的想找个地洞钻进去……



「你能喜欢我和俊秀，我真的很Happy，放假的时候也会继续写信给你的，柳真姐姐（指崔允英）BYE x2，I Like You！」银赫青涩的告白再度让全场沸腾啦！更疯狂调侃银赫是「刘志赫」！



崔允英解释自己当年没注意到那封情书，是多年后整理的时候才发现，现在想想银赫在告白后也没有做出什么特别举动。银赫承认自己六年级曾喜欢过崔允英，不过说当时年纪还小很容易变换暗恋的对象，是开开玩笑写下了那封信。

数一数崔允英、金俊秀与银赫相识也要24年了，现在各自拥有舞台发光发热著，彼此都感到相当欣慰呢！金俊秀粉丝亦纷纷表示能久违再见欧巴上综艺节目实在太好了，能听见他版本的〈All for You〉相当疗愈、心情都变好了。

▼《神秘二重唱》&《强心脏》相关节目片段











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