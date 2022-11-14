BLACKPINK《BORN PINK》大马演唱会门票最贵1888马币、超本土价2倍，韩国人看了都傻眼！

BLACKPINK全球巡演《BORN PINK》正在盛大举办中，近日马来西亚场次公开最高票价达到1888马币，不仅高过当地最低月薪，还超过韩国本土价格的2倍。

《BORN PINK WORLD TOUR KUALA LUMPUR》将於2023年3月4日在吉隆坡武吉加里尔国家体育场（Bukit Jalil National Stadium）举办，近日大马主办方Live Nation Malaysia通过SNS公开座位票价图，可见票价分为7档，从388马币到1888马币不等。



其中最靠近舞台的VIP区为1888马币，相当於新台币12778元、港币3205元。 而今年10月举办的首尔场最高票价为264000韩元，相当於新台币6174元和港币1567元（*以上皆以今日汇率为准）。 也就是说，大马演唱会的价格相当於韩国本土的2倍之多。



而根据马来西亚统计局的薪资调查报告，2021年马国雇员平均月薪为3037马币，不及韩国最低月薪（1822480韩元）的一半; 今年5月起实施的最低薪资1500马币，甚至低於前排两个区的票价。

韩国网友对此感到惊讶：「根本是强盗啊」、「定票价时也该考虑物价水平吧」、「相当於在韩国180万买一张门票？」 、「谁会用一个月薪水换3小时演唱会啊」。 也有人表示理解：「要把所有人员和装备都运到外国，成本也不能忽视」、「那个场地好像就是很贵，其他歌手的票价也不低」、「演唱会本来就是卖给有钱人的啊」、「下次见面不知何时了，想看的人还是会去看」。

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