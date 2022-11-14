BTS防弹少年团JIN自爆服役地「下月生日已在最前线部队」？粉丝曾想送他去守独岛

防弹少年团JIN要去哪个部队服役呢？

10月，防弹少年团所属经纪公司BIG HIT公开了JIN撤回延迟入伍申请的消息，这也就意味今年年满30周岁的JIN将在入伍通知书下发之时即刻入伍，而他也成为了队内第一个入伍的人，余下的成员将按照各自的计划陆续入伍服役。

JIN届时到底会被分配到哪个部队是外界目前最关心的一个问题，日前JIN在和粉丝互动时就亲口提到了相关话题。 有粉丝表示：「欧巴，下个月就到生日了，很开心吧。」 JIN回复：「不，我已经在最前线了。」 最前线一般指前线中与军事警戒线较近的地方，最具代表性的部队有GP（Guard Post/警戒哨所，指非武装部队内部存在的南北之间最前沿监视哨所）、GOP（General Outpos，普通哨所）。 不知道是不是因为担心要去最前线部队，因此即使快过生日了也没觉得很幸福。



得知这一消息的粉丝们也很困惑，纷纷留言表示：「真的要去最前线的部队吗」、「看来已经确定了」、「只希望你平平安安地服役」等。 早前防弹少年团公开要去服役的消息时，不少ARMY提议让成员们去独岛警备队，因为JIN作为在全球都颇有影响力的防弹少年团的成员之一，若他能够在独岛服役的话，这将是宣传独岛是韩国领土的绝佳机会。

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