夫妻合唱太甜了！曹政奭为爱妻Gummy录影片，出轨谣传被击穿

曹政奭和妻子Gummy一路扶持度过婚姻简单时期。

前段时间，韩娱圈爆出知名已婚男星出轨某女高尔夫球手的消息，一时间谣言四起，曹政奭被指就是那位已婚男星，一直都是「爱妻号」的他也遭到了无端辱骂和指责。 经纪公司紧急回应，称：「曹政奭和对方都不认识，虚假传闻和各类谣传如同真实情况一样在网路上散播，另曹政奭很堂皇。 他不认识任何女高尔夫球手，见都没见过。」

实际上曹政奭、Gummy夫妇爱情无异常，两人低调享受婚姻生活，对出轨谣传丝毫没有放在心上。 12日，Gummy在天安南首尔大学举行了20周年巡回演唱会，特意为粉丝准备了惊喜，就是和老公曹政奭合唱。 虽然曹政奭没有亲自到场，但已经提前录好了影片，两公婆合唱了《Special Love》，婉转歌喉打动了歌迷们的耳朵，纷纷大赞：「传奇级场面就这样诞生了」、「夫妻两合唱太甜了」等。



2018年，曹政奭也曾卷入无谓绯闻中，小报八卦爆料其与一名爱豆团出身的女歌手有染，而当时曹政奭和Gummy刚刚结婚10天，气得曹政奭和经纪公司紧急发布官方声明，称此前一直对毫无根据的谣言一忍再忍，导致散播谣言者有恃无恐，若此类行为持续，将诉诸於法律解决。



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