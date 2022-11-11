和观众怄气？！《人生胜利组》里配角的花絮录像+宣传照比主角还要多，观众气不过上网吐槽，剧组怒删陆星材百余张照片

和观众怄气？！《人生胜利组》里配角的花絮录像+宣传照比主角还要多，观众气不过上网吐槽，剧组怒删陆星材百余张照片

明星   2022年11月11日   星期五15:32   Tracy   2

（封面图源：MBC《金汤匙》）

电视剧《人生胜利组》厚此薄彼式的宣传方式引爆观众不满。

日前韩网上出现多个吐槽《人生胜利组》的帖子，剧组公开的幕后花絮和现场照片中配角孙宇贤（饰 张文基）的分量要比主角陆星材多得多，从而引发了热议。
（图源：MBC《金汤匙》官网截图）

孙宇贤扮演的张文基在剧中并未有太多的戏份，但无论是幕后花絮录像还是官网上公开的现场照片，孙宇贤的比重都很大，因此剧组被观众们指责「差别对待主演们」。
（图源：MBC《金汤匙》/宣传照聚焦在了配角脸上，而非主角陆星材）

事情愈演愈烈，剧组相关人员解释称：「现场其实很和谐，陆星材、妍雨、郑彩娟等人都是爱豆出身，他们早就对幕后花絮等宣传影片习以为常了，一直都很配合。」 目前，剧组已经修改了幕后花絮录像的介绍内容，之前在MBC官网上公开的大量含有孙宇贤身影的现场照片也被「隐藏」，同时还大量删掉了李种元、郑彩娟、妍雨等主演们的个人照、团体照，甚至是电视剧主要场景照。 有粉丝爆料称，光是陆星材的照片就被删掉了100多张。

事情公开后引来大批网友的留言，众人吐槽称：「剧组你到底哪里不满？」 、「也太小气了吧」、「这是在和观众怄气吗？ 我说你没放主角照片，你就把主角照片全删掉」、「为什么要这样对待陆星材」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
  • 拜託，要罵就罵劇組，罵剪輯師，不要上升任何一位演員，不管是主演或是配角，剪輯要怎麼剪，這都不是他們能決定的，要罵也不要罵無辜的宇賢，星材或是其他主演也一樣，被刪照片他們也一樣無辜，但這都不是所有演員的錯
    1小时前
  • 真的不是很好看....
    1小时前
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 和观众怄气？！《人生胜利组》里配角的花絮录像+宣传照比主角还要多，观众气不过上网吐槽，剧组怒删陆星材百余张照片
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手