和观众怄气？！《人生胜利组》里配角的花絮录像+宣传照比主角还要多，观众气不过上网吐槽，剧组怒删陆星材百余张照片

电视剧《人生胜利组》厚此薄彼式的宣传方式引爆观众不满。

日前韩网上出现多个吐槽《人生胜利组》的帖子，剧组公开的幕后花絮和现场照片中配角孙宇贤（饰 张文基）的分量要比主角陆星材多得多，从而引发了热议。



孙宇贤扮演的张文基在剧中并未有太多的戏份，但无论是幕后花絮录像还是官网上公开的现场照片，孙宇贤的比重都很大，因此剧组被观众们指责「差别对待主演们」。



금수저 메이킹지기/홍보팀/비하인드팀 일 제대로 하십시오 방구석덕질을 공적인 곳까지와서 티내신 덕분에 핫게까지 찍으셨습니다 축하드립니다 이번주 막방인 드라마 너무 아름답게 마무리하네요 진짜 다신 보진 맙시다 좆같으니까 pic.twitter.com/xypd5PwKeR — ఠࡇఠ (@AMueon) November 9, 2022

事情愈演愈烈，剧组相关人员解释称：「现场其实很和谐，陆星材、妍雨、郑彩娟等人都是爱豆出身，他们早就对幕后花絮等宣传影片习以为常了，一直都很配合。」 目前，剧组已经修改了幕后花絮录像的介绍内容，之前在MBC官网上公开的大量含有孙宇贤身影的现场照片也被「隐藏」，同时还大量删掉了李种元、郑彩娟、妍雨等主演们的个人照、团体照，甚至是电视剧主要场景照。 有粉丝爆料称，光是陆星材的照片就被删掉了100多张。

事情公开后引来大批网友的留言，众人吐槽称：「剧组你到底哪里不满？」 、「也太小气了吧」、「这是在和观众怄气吗？ 我说你没放主角照片，你就把主角照片全删掉」、「为什么要这样对待陆星材」等。

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