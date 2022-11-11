编剧很懂！Disney+原创韩剧《第三人称复仇》朴所罗门开播就开脱，炸出超狂身材加码2大经典场面

Disney+独家播出的戏剧好评不断！先前在《僵尸校园》一炮而红的22岁男星朴所罗门，终於在粉丝引颈期盼下，担纲探讨校园霸凌剧《第三人称复仇》的男主角「池秀宪」。不同於过往形象，他在新剧中展现炸裂的壮硕身材，也让粉丝又惊又喜，昔日的青涩男孩，已经变成真正的男人了！

朴所罗门在《第三人称复仇》中饰演替被霸凌的同学报仇，以「代理复仇」的身分存在著。为了保持身材，他剧中花了相当多时间健身，在戏外同样也相当投入运动，在首两集曝光后，影迷看到粗壮的手臂线条都啧啧称奇。朴所罗门曾透露自己在剧中虽然是拳击好手，但其实是第一次接触这种以拳击当做基础的武打动作，为了完美呈现，甚至还会在晚上偷偷跑到汉江，戴著口罩气喘吁吁的挥拳。更向影迷逗趣喊话「如果在汉江看到我，请不要觉得我是怪人！」当然在剧中也有不少经典场面，让人一看就停不下来！



辛睿恩的名品演技

朴所罗门在过去有与女星赵怡贤的「班长CP」情，在《第三人称复仇》则是搭档有「脸赞」之称的辛睿恩，两人首次合作便火花不断。虽然辛睿恩大朴所罗门2岁，但朴所罗门成熟又精湛的演技，让辛睿恩印象相当深刻。辛睿恩也有别於过去温柔的形象，新剧化身射击选手「玉灿美」，要替自己死去的双胞胎哥哥找出真相。从首集中更可以看到她撕心裂肺的哭戏，甚至在面对校园恶霸时，正面开呛且自带英气的气场，也成为首集的经典场面。



朴所罗门秀出苦练好身材

在第二集中，池秀宪与玉灿美无意间在学校厕所发现自残昏倒的女同学，两人立刻合力将门打开，并报警处理。事后也一同前往健保室更换衣服，这时画面拍到，朴所罗门一个转身就把校服给脱了，精实的胸膛与粗壮的手臂立刻展现在镜头前，甚至换衣服的画面至少停留5秒之久，也让影迷大赞编剧实在是太懂的粉丝想要看什么了～



《第三人称复仇》才刚开播就超虐

不过剧情才刚开始，编剧却也给粉丝重重一击！在第二集中为了母亲疗养院费用努力赚钱的池秀宪，却接到电话表示母亲出现肺炎症状，赶到医院时只能隔著一扇窗看著全身插满医疗器材的母亲对自己虚弱地挥挥手。勉强挤出笑容的池秀宪，终於承受不住压力，在空无一人的候诊室崩溃大哭。在晃动的灯光与夕阳照射下，朴所罗门的眼泪显得更加心疼，其中跟辛睿恩真实又激动的哭戏最大差别是，朴所罗门演绎出的悲痛，倔强且带有内敛的无助感，看得出他在经过《僵尸校园》后演技又更上一层楼了。



有别於过往的校园剧，《第三人称复仇》中更包含霸凌、凶杀案与校园黑幕等社会议题，甚至剧中还有能够透过他人消失的记忆来追踪事件真相的石载范（徐志焄饰演）。透过一幕幕血腥又真实的画面，让剧迷跟著主角们的脚步一起找到最后凶手。不仅有《旧案寻凶》查案的刺激感，更有跟《争锋相辩》左时白一样隐藏的双重身份，到底《第三人称复仇》还有多少秘密？只能等剧迷自己去发掘了。

Disney+ 独家跟播《第三人称复仇 》每周三下午4:00 上架新集数

●立即观看： https://www.disneyplus.com/zh-tw

或前往APP Store、Google Play、下载Disney+ APP 订阅并开始你的观看之旅！

追踪Disney+以获得第一手讯息！

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻