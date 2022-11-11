[分集剧情]《冻死的恋爱》分不清是节目还是真实恋爱！崔始源不再当外科医师心碎过往公开！（EP9－10）

[有雷]《冻死的恋爱》崔始源为挺老友李多熙而出演恋爱实境节目，虽看准时机告白却惨遭拒绝。帅气外型让他在节目播出后声名大噪，他也打算敞开内心开始了解向他表白心意的智妍。过往从医院离开的秘辛被爆料，此事会被拿来当作收视率的炒作吗？

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《冻死的恋爱》停播一周，这次揭开了帅气的医师朴载勋（崔始源饰）为何离开医院手术台而只在整形外科服务。随著《爱的王国2》节目收视率水涨船高，网路上也开始流传对於朴载勋过往卷入医疗疏失事故而突然离职的留言，老友丽凛（李多熙饰）想要厘清事实，载勋却认为她们只是想将此事作为话题性的操作，相当反对并且不愿回应，想起往事，载勋更是突然人间蒸发。



此时出现了关键证人找上丽凛，一位年轻的大学生，表示载勋是为了救他才会如此。原来载勋在当时目睹2位因气爆被送来急诊室的病人，一位是中学生另一位是年长男性，当时因手术室仅有一间而载勋必须选择存活机率较高的一位紧急手术，於是他看年长男性全身多处烧伤，伤势太过严重可能无法存活，於是他选择了中学生。完美的完成手术后，却得知父亲的死讯，他这才发现刚才他放弃救助的那一位患者就是自己的爸爸……由於太过自责也难以接受，他离开了医院开始逃避生活。而这位中学生考取了医大，想要好好感谢载勋当时的帮助，更愿意在节目中站出来说明真相。



节目又再度因此而创下高收视率，丽凛与好友大植夫妇也了解到，有些事情即使是再亲密的闺中密友，仍然难以说出口。不过当丽凛与载勋两人在最需要安慰的时候，都想像著是对方坐在自己的身边相陪。接下来节目开始准备鬼屋约会，载勋再度与智妍配对，目前他们这组CP更是大家认为最有机会的一对，两人也成功完成鬼屋闯关任务。

一场大雨来袭，丽凛招呼所有完成拍摄的参加者回到住处休息，但自己却回到鬼屋内收拾所有布置好的摄影机，除了被里面埋伏的工作人员吓到以外，看著终点处写著「载勋♥智妍」，心里难道真的无所谓吗？大雨弄得场地几乎淹水，正当丽凛手足无措时，载勋帅气登场来个公主抱，带著丽凛离开现场，丽凛是否清楚自己的内心呢？丽凛的死对头姜彩璃PD也被载勋的魅力吸引，似乎想要开始对他展开攻势，丽凛快加油吧！



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