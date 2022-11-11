和觀眾慪氣？！《人生勝利組》裡配角的花絮錄像+宣傳照比主角還要多，觀眾氣不過上網吐槽，劇組怒刪陸星材百餘張照片

電視劇《人生勝利組》厚此薄彼式的宣傳方式引爆觀眾不滿。

日前韓網上出現多個吐槽《人生勝利組》的帖子，劇組公開的幕後花絮和現場照片中配角孫宇賢（飾 張文基）的分量要比主角陸星材多得多，從而引發了熱議。



孫宇賢扮演的張文基在劇中並未有太多的戲份，但無論是幕後花絮錄像還是官網上公開的現場照片，孫宇賢的比重都很大，因此劇組被觀眾們指責「差別對待主演們」。



금수저 메이킹지기/홍보팀/비하인드팀 일 제대로 하십시오 방구석덕질을 공적인 곳까지와서 티내신 덕분에 핫게까지 찍으셨습니다 축하드립니다 이번주 막방인 드라마 너무 아름답게 마무리하네요 진짜 다신 보진 맙시다 좆같으니까 pic.twitter.com/xypd5PwKeR — ఠࡇఠ (@AMueon) November 9, 2022

事情愈演愈烈，劇組相關人員解釋稱：「現場其實很和諧，陸星材、妍雨、鄭彩娟等人都是愛豆出身，他們早就對幕後花絮等宣傳影片習以為常了，一直都很配合。」 目前，劇組已經修改了幕後花絮錄像的介紹內容，之前在MBC官網上公開的大量含有孫宇賢身影的現場照片也被「隱藏」，同時還大量刪掉了李種元、鄭彩娟、妍雨等主演們的個人照、團體照，甚至是電視劇主要場景照。 有粉絲爆料稱，光是陸星材的照片就被刪掉了100多張。

事情公開後引來大批網友的留言，眾人吐槽稱：「劇組你到底哪裡不滿？」 、「也太小氣了吧」、「這是在和觀眾慪氣嗎？ 我說你沒放主角照片，你就把主角照片全刪掉」、「為什麼要這樣對待陸星材」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞