和觀眾慪氣？！《人生勝利組》裡配角的花絮錄像+宣傳照比主角還要多，觀眾氣不過上網吐槽，劇組怒刪陸星材百餘張照片

和觀眾慪氣？！《人生勝利組》裡配角的花絮錄像+宣傳照比主角還要多，觀眾氣不過上網吐槽，劇組怒刪陸星材百餘張照片

明星   2022年11月11日   星期五15:32   Tracy   2

（封面圖源：MBC《金湯匙》）

電視劇《人生勝利組》厚此薄彼式的宣傳方式引爆觀眾不滿。

日前韓網上出現多個吐槽《人生勝利組》的帖子，劇組公開的幕後花絮和現場照片中配角孫宇賢（飾 張文基）的分量要比主角陸星材多得多，從而引發了熱議。
（圖源：MBC《金湯匙》官網截圖）

孫宇賢扮演的張文基在劇中並未有太多的戲份，但無論是幕後花絮錄像還是官網上公開的現場照片，孫宇賢的比重都很大，因此劇組被觀眾們指責「差別對待主演們」。
（圖源：MBC《金湯匙》/宣傳照聚焦在了配角臉上，而非主角陸星材）

事情愈演愈烈，劇組相關人員解釋稱：「現場其實很和諧，陸星材、妍雨、鄭彩娟等人都是愛豆出身，他們早就對幕後花絮等宣傳影片習以為常了，一直都很配合。」 目前，劇組已經修改了幕後花絮錄像的介紹內容，之前在MBC官網上公開的大量含有孫宇賢身影的現場照片也被「隱藏」，同時還大量刪掉了李種元、鄭彩娟、妍雨等主演們的個人照、團體照，甚至是電視劇主要場景照。 有粉絲爆料稱，光是陸星材的照片就被刪掉了100多張。

事情公開後引來大批網友的留言，眾人吐槽稱：「劇組你到底哪裡不滿？」 、「也太小氣了吧」、「這是在和觀眾慪氣嗎？ 我說你沒放主角照片，你就把主角照片全刪掉」、「為什麼要這樣對待陸星材」等。

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留言/評論
  • 拜託，要罵就罵劇組，罵剪輯師，不要上升任何一位演員，不管是主演或是配角，剪輯要怎麼剪，這都不是他們能決定的，要罵也不要罵無辜的宇賢，星材或是其他主演也一樣，被刪照片他們也一樣無辜，但這都不是所有演員的錯
    28分前
  • 真的不是很好看....
    46分前
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