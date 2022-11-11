《熊孩子》又有Love Line！李国主喊崔振赫母「婆婆」，崔振赫主动帮忙被赞暖心

两位以后可以一起露营，可靠的李国主+呆萌的崔振赫一定很有话题XDD

继‎金钟国&洪真英、黄石正&林元熙，《我家熊孩子》疑似出现新一条Love Line，是崔振赫和李国主！

「三个傻瓜」（作死不离三兄弟）林元熙、金钟旼、崔振赫受李国主邀约来到废弃游乐园露营，同行的还有南昶熙和DinDin。



崔振赫一见李国主就表示两人是同龄朋友，且说：「你比我想像中的瘦很多啊？」李国主一听心花怒放，因为自己瘦了7公斤被看出来了啊！崔振还还说：「我妈妈特别喜欢你。」李国主更开心了，骄傲道：「OK，婆婆（港称奶奶）已通过。」她抓紧机会认婆婆的一番话，让崔振赫笑到弯腰。



「不过国主，你演出《喜剧大联盟》的时候我真的很喜欢那个，〈爱管闲事的人〉。」

「那个系列是很久以前播的，你是从以前就开始关注我的吗？」

「我妈妈也知道这个露营车。」

「我该什么时候去拜访她（婆婆）呢？欧巴，你告诉我一个适合的时机。」



崔振赫丢一个话题就得到李国主「撩」，他总笑而不答，旁人如林元熙、金钟旼却看得津津有味！



在等待梭子螃烤熟的期间，众人跑去玩废弃游乐器材，虽然没有电力，却有李多主「大力」支援！她一人就能推动整个旋转木马，其他人坐在上头都相当兴奋享受。当看见李国主稍累，崔振赫便主动下车帮忙！



不只林元熙喊「帅」、Tony妈妈称赞「绅士」，网友们见了也纷纷赞许崔振赫举动相当暖心呢！林元熙等人享受过后，轮到他们推动崔振赫与李国主促成两人梦幻约会，两人聊了很多还自拍呢！



不晓得崔振赫与李国主这段Love Line还会不会有下集呢？

▼相关片段



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻