BTS Jin代言「同名拉面」CF公开，广告词超有sense！喊话品牌方多年终於如愿以偿

防弹少年团Jin年内入伍在即，活动行程也加快脚步，先是上月底发行出道以来首张SOLO专辑、出演向往已久的SBS综艺《Running Man》，现在还拿下国民美食泡面的代言，连CF都拍得超有梗！

韩国食品大牌不倒翁近日选定Jin担任旗下常青产品「真拉面」的代言人，因为一个是长久以来维持著对口味的真心，一个是保持著对音乐的真心，可谓如出一辙。



最妙的是「真」和「Jin」在韩文里是同一个字，Jin也曾说「出道以来的心愿之一就是为真拉面拍广告」、「在看吗？ 即便倒下也会立即站起来的品牌」XD



보고있나 쓰러져도 벌떡 일어나는 브랜드 pic.twitter.com/4QEEDMFzYS — 방탄소년단 (@BTS_twt) July 13, 2016

这次的CF中，广告词也巧用这一文字游戏：「Jin，喜欢拉面吗？」 「我？ 喜欢真拉面！」



Jin：「不是因为名字叫Jin就代言真拉面哦，而是因为都有一颗真心！」「就像对音乐一样，对食物也有一颗真心~」



真拉面多次当选韩国人最爱泡面TOP 2，销量也仅次於大名鼎鼎的辛拉面。 红色包装那一款是韩国人爱的辣味，怕辣的朋友可以选择蓝色包装的原味款哦！



此外Jin还和白种元合作了一期酒话节目《醉中Jin谈》，Jin和白种元亲自酿酒、去传统市场测试人气，还请来Jin的圈内好友进行品鉴，将在明晚10点上线！



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