BTS Jin代言「同名拉面」CF公开，广告词超有sense！喊话品牌方多年终於如愿以偿

防弹少年团Jin年内入伍在即，活动行程也加快脚步，先是上月底发行出道以来首张SOLO专辑、出演向往已久的SBS综艺《Running Man》，现在还拿下国民美食泡面的代言，连CF都拍得超有梗！
韩国食品大牌不倒翁近日选定Jin担任旗下常青产品「真拉面」的代言人，因为一个是长久以来维持著对口味的真心，一个是保持著对音乐的真心，可谓如出一辙。
最妙的是「真」和「Jin」在韩文里是同一个字，Jin也曾说「出道以来的心愿之一就是为真拉面拍广告」、「在看吗？ 即便倒下也会立即站起来的品牌」XD
보고있나 쓰러져도 벌떡 일어나는 브랜드 pic.twitter.com/4QEEDMFzYS— 방탄소년단 (@BTS_twt) July 13, 2016
160713— 그 시절, 우리가 사랑했던 석진(@JINweloveu3000) July 12, 2022
언젠가 이 라면의 모델을 하겠어(진라면)
확실해여?
몰라..형의 드림이야
보고있나!! 이 형 라면
지켜보고있나 쓰러져도 벌떡 일어나는 브랜드@ottoginoodle 보고있나 오뚜기
-#JIN @BTS_twt #방탄소년단진 #btsjin
pic.twitter.com/DUc40QI5Nk
这次的CF中，广告词也巧用这一文字游戏：「Jin，喜欢拉面吗？」 「我？ 喜欢真拉面！」
Jin：「不是因为名字叫Jin就代言真拉面哦，而是因为都有一颗真心！」「就像对音乐一样，对食物也有一颗真心~」
真拉面多次当选韩国人最爱泡面TOP 2，销量也仅次於大名鼎鼎的辛拉面。 红色包装那一款是韩国人爱的辣味，怕辣的朋友可以选择蓝色包装的原味款哦！
此外Jin还和白种元合作了一期酒话节目《醉中Jin谈》，Jin和白种元亲自酿酒、去传统市场测试人气，还请来Jin的圈内好友进行品鉴，将在明晚10点上线！
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