《千元律师》14集变12集，还总是停播1集！这一切都是有原因的：内部不合

南宫珉主演的电视剧《千元律师》接连几日引发热议。

5日播出的《千元律师》第11集收视率为13.6%，位居同档剧收视榜亚军，人气不俗。然而该剧连续2周停播一集，让观众们很不满。再加上该剧宣传时透露会拍摄14集，最后仅剩下12集，虽然制片方说是为了电视剧的完成度，但这个说辞并未说服观众。



日前就有韩媒爆料称，《千元律师》经常性的停播和删减拍摄集数全都是因为制片商Studio S和编剧之间的不合。据悉，剧组内部因为担心会崩盘，所有人都很小心翼翼。韩媒引用了电视剧相关人士的话语，称：「从SBS分出去的制片公司Studio S比起电视剧的品质，更重视公司业绩和效率，这才产生了矛盾，最终导致（《千元律师》）变成这样。其实无论哪部电视剧，编剧、导演、演员和制片商之间都存在很微妙的站队情况，多少都会有些矛盾，但是不管哪方最终的目标都是拍出好品质的作品，所以会互相理解并做出让步，在这个过程中Studio S显然没聪明地掌握好方向。也没法断言到底是谁的错，每一方都有责任。」



此前就曾爆出过编剧和Studio S因为《千元律师》第5、6集的剧本有过矛盾，一度引起不必要的争论，当时韩媒透露双方的矛盾点在於「迟来的剧本」和剧本修改、拍摄延期等。但随著电视剧的正常播出，很快就被民众淡忘。 哪曾想之后又出现接连两周停播1集的状况，引发了观众们的不满。



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