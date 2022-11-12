马东石这次不扁人变身《整形帝王》帮人变美！要求《机智医生生活》郑敬淏为他隆鼻！12月2日搞笑上映

这次不打人！年度爆笑巨献《整形帝王》，由铁拳马东石亲任制片、身兼主演，携手《犯罪都市2》、《极恶对决》制作团队精心打造，集结《机智医生生活》郑敬淏、《天空之城》吴娜拉、《美男堂》吴連序、《我们的蓝调时光》崔炳模等华丽卡司，一同为观众带来最幽默逗趣的荒唐喜剧！12月2日全台上映。

《整形帝王》故事叙述拥有源源不绝的生意点子与天生好口才的狎鸥亭在地人大国（马东石饰），遇上了曾风光一时且拥有顶尖实力的整形外科医师智友（郑敬淏饰）。有著梦想能东山再起的野心，且能一眼看出潜力的大国，本能地觉得迎来了一生一次能发挥事业手腕的时机。大国以不凡的推力汇集了智友的实力、「狎鸥亭人气王」美晶（吴娜拉饰）的情搜能力、「狎鸥亭富豪」太天（崔炳模饰）的资金，并找上了拥有「狎鸥亭黄金人脉」的揆钰（吴連序饰），决心打造狎鸥亭的全盛期……马东石在《整形帝王》中饰演狎鸥亭在地人，对於拍摄感想，他表示：「真的拍摄得很愉快，观众可以期待演员们新颖的演技默契！希望这部作品能带给大家很多力量！」马东石也透露拍摄时印象最深刻的事，他说：「拍摄这部喜剧作品时，常常要一起憋笑才能继续演戏，这是令我感到最辛苦的部分。」



《整形帝王》也是马东石宣布婚后的首部作品，受到众人关注，宣传预告在韩国CGV影城Facebook公开后，目前已突破122万观看人次、1万多个按赞数、7千多则留言、1千多个分享数，是近期在韩国反应最热烈的预告片！在宣传预告中可看到身穿鲜艳衬衫的马东石，以「一张嘴」掌管韩国时尚潮流指标之地「狎鸥亭」，还希望饰演最强整形医师的郑敬淏能帮他隆鼻，令许多网友看了都忍不住爆笑地说：「第一次看到那么油的马东石！好期待！」、「郑敬淏又演医生了！拿手术刀时最帅了！」、「马东石该不会也要整型吧？」、「有马东石搞笑我就看爆！」



以话题韩剧《机智医生生活》为台湾观众所熟知的郑敬淏，这次在《整形帝王》中饰演拥有最强实力的整形外科医师，回忆起拍摄过程，郑敬淏表示：「每次去拍摄现场时都很开心，工作人员、导演、前辈们都很好，是最完美的拍摄现场！很庆幸能在不发生任何事故下结束拍摄，真的是很幸福的拍摄现场！」而对於和马东石合作的感想，郑敬淏则说：「拍摄现场总是充满笑声，我从马东石、吴娜拉两位前辈那学到很多，好像真的有了两位很棒的哥哥、姐姐，让我感到十分幸福！」年度爆笑巨献《整形帝王》12月2日在台上映！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻