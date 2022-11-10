看了《20世纪少女》的吕珍九：「没看的话金裕贞会生气的」，网友跪求：「拜托再合作一次吧！」

《拥抱太阳的月亮》是经典啊ㅠㅠ 拜托导演们、编剧们看看吕珍九和金裕贞这个组合！

由吕珍九、赵怡贤、金惠奫、罗人友、裴仁爀等合作，翻拍自2000年金荷娜、刘智泰主演的同名电影《同感》，描述在偶然的情况下，透过无线电对讲机进行对话的两名男女，於各自生活的时代所发生的爱情和友情的故事。将於本月（11月）16日在韩上映。



男主角吕珍九於近期接受采访时被记者问到：「有看金裕贞的作品吗？」他回答：「没看的话会出大事的，她会生气。」引发关注。金裕贞所主演的Netflix纯爱电影‎《20世纪少女》‎，与《同感》一样是以1999年为背景，这是多么神奇的巧合！吕珍九表示，金裕贞演得很好，他们还会用彼此的角色名喊著对方，并且互开玩笑。

내 개인적인 소원은..

진구유정 아역 때 이어서 붙이고

진구유정 성인버전으로 해품달 찍는 거 pic.twitter.com/RLMF0Kieru — 팡 (@ourxoves) October 26, 2022

说到吕珍九和金裕贞，在童星时期，他们曾一起合作《一枝梅》和《拥抱太阳的月亮》，堪称是「经典中的经典」。至今，两人仍常被网友点名：「希望成年后的他们可以一起主演电视剧」、「好想看这两位演员一起翻拍《拥抱太阳的月亮啊》」、「《拥月》播出10年了，是时候翻拍了吧…」等。

솔직히 여진구x김유정 사극 하나 줘야함 pic.twitter.com/mE3ZJCSShp — 팡 (@ourxoves) October 26, 2022

吕珍九於1997年出生，金裕贞於1999年出生，从小就以童演的身份活跃於萤幕上。对於观众们而言，两位演员可谓「从小看到大」。就算不是古装剧也没关系，只要可以看到他们一起合作，相信大家都会很期待、很激动的！

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