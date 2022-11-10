看了《20世紀少女》的呂珍九：「沒看的話金裕貞會生氣的」，網友跪求：「拜託再合作一次吧！」

《擁抱太陽的月亮》是經典啊ㅠㅠ 拜託導演們、編劇們看看呂珍九和金裕貞這個組合！

由呂珍九、趙怡賢、金惠奫、羅人友、裴仁爀等合作，翻拍自2000年金荷娜、劉智泰主演的同名電影《同感》，描述在偶然的情況下，透過無線電對講機進行對話的兩名男女，於各自生活的時代所發生的愛情和友情的故事。將於本月（11月）16日在韓上映。



男主角呂珍九於近期接受採訪時被記者問到：「有看金裕貞的作品嗎？」他回答：「沒看的話會出大事的，她會生氣。」引發關注。金裕貞所主演的Netflix純愛電影‎《20世紀少女》‎，與《同感》一樣是以1999年為背景，這是多麼神奇的巧合！呂珍九表示，金裕貞演得很好，他們還會用彼此的角色名喊著對方，並且互開玩笑。

내 개인적인 소원은..

진구유정 아역 때 이어서 붙이고

진구유정 성인버전으로 해품달 찍는 거 pic.twitter.com/RLMF0Kieru — 팡 (@ourxoves) October 26, 2022

說到呂珍九和金裕貞，在童星時期，他們曾一起合作《一枝梅》和《擁抱太陽的月亮》，堪稱是「經典中的經典」。至今，兩人仍常被網友點名：「希望成年後的他們可以一起主演電視劇」、「好想看這兩位演員一起翻拍《擁抱太陽的月亮啊》」、「《擁月》播出10年了，是時候翻拍了吧…」等。

솔직히 여진구x김유정 사극 하나 줘야함 pic.twitter.com/mE3ZJCSShp — 팡 (@ourxoves) October 26, 2022

呂珍九於1997年出生，金裕貞於1999年出生，從小就以童演的身份活躍於螢幕上。對於觀眾們而言，兩位演員可謂「從小看到大」。就算不是古裝劇也沒關係，只要可以看到他們一起合作，相信大家都會很期待、很激動的！

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