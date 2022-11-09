李帝勋送南宫珉咖啡车告白：「为世上最帅气的前辈应援♥」回顾李帝勋说过的话，根本南宫珉迷弟～

感觉得出来李帝勋很喜欢南宫珉啊～两人快正式合作一部作品吧！

正演出《千元律师》的南宫珉，今（9）日於IG发布了限时动态表示收到了李帝勋的咖啡车，咖啡车上短短一句话可是充满著后辈对前辈的喜爱。

南宫珉收到李帝勋一句「为世上最帅气的前辈应援♥」，也回覆一句「一直都很漂亮的后辈♥」礼尚往来。



回顾两位前后辈的情谊，李帝勋在客串《千元律师》的花絮里曾说过，自己是过去客串《Stove League》（金牌救援；奇迹拍档）时和前辈结了缘、进而联络到了现在，在接到前辈亲自邀约客串《千元律师》时，他开心的马上答应、说会飞奔过去。



李帝勋也表达：「能特别出演很喜爱又尊敬的南宫珉前辈的作品，心情真的特别好。」还想邀请南宫珉客串他正演出的《模范计程车2》（模范的士2）呢！



再往前回顾李帝勋客串《Stove League》的花絮，当时他可是又谦卑又害羞，恭敬的鞠躬、和南宫珉握了握手，在南宫珉NG说起玩笑话的时候拍手捧场(?)。现在两人熟悉程度完全不同，见面已能抱抱啦！



▼李帝勋客串《Stove League》花絮



‎许多观众都很喜欢这对前后辈组合呢，不仅敲碗南宫珉快客串《模范计程车2》，也希望两人能正式合作一部作品啊！‎

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻