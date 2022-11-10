李瑞镇登《刘QUIZ》坦露出道初期旧事：被骂年纪大眼神脏，还被砸过鞋子，但我却很感激他

演员李瑞镇亮相tvN《刘QUIZ》，公开了曾经被人扔鞋子的旧事。

日前播出的《刘QUIZ》邀请了有新剧《以艺人经纪人生存》上档的李瑞镇。 李瑞镇是韩娱圈众所周知的贵公子+学霸，家境优渥的他毕业於美国纽约大学经营系，28岁才开始当演员。 当被问及这么晚才踏入娱乐圈是否会焦虑时，李瑞镇回答：「曾经确实很焦虑、不安，去试镜的时候经常听到一些不好的话，被说年纪大，眼神也很脏。 我甚至被人砸过鞋子。」

听到李瑞镇的不公平待遇，刘在锡等人都十分震惊，连忙追问到底是怎么回事。 李瑞镇继续说道：「当时在拍电视剧，对方说我毁了电视剧，接著突然用鞋子砸我，对方喝醉了。」 刘在锡替他打抱不平，愤愤不满地称：「不管喝没喝醉都不应该。」 李瑞镇表示：「其实我还蛮感谢那位的，他之后一直对我很有好感，不停让我接戏，还说我将来一定会成功，所以很感谢他，他经常在背后称赞我。 直到现在逢年过节我也会问候他，是唯一一位。 我觉得他是让我成功的人。」



此外，李瑞镇的新剧《以艺人经纪人生存》已於11月7日开播，该剧是翻拍自法国季播电视剧《百分之十》，主要讲述了在娱乐经纪公司里，经纪人个个疲於奔命，不仅要对付个性强烈的家伙以及办公室政治，还得设法让大牌客户满意，并帮助他们事业更上一层楼的故事。 李瑞镇饰演的是一位看重结果的利益至上的经纪人。 与此同时，罗英锡PD的新食堂系列也传出了好消息，「李专务」李瑞镇将在新节目中升任社长。



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