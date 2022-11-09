和记忆中一样帅！张东健携老婆高素荣连袂出席LACMA红毯，两人状态好到超惊艳～

韩流鼻祖！

作为初代男神始祖张东健，当初以戏剧作品《爱上女主播》红遍海内外、后又参与电影《无极》、《太极旗飘扬》，更因后部作品拿下青龙奖、成为影帝，兼具容貌与演技纵横艺界多年，一向人气不减，特别在亚太地区更是家喻户晓的男神。



在2010年和女演员高素荣官宣结婚，十年婚姻路走来，两人感情一向深厚，时常能在两人的社群帐号看见彼此身影，羡煞众人！如今已有一子一女的他们，俨然是个幸福小家庭，双方都十分享受当爸妈的生活～



两人最近现身洛杉矶、登上LACMA红毯，伉俪情深的两人一起走红毯，一时之间杀光媒体底片！当天现场众星云集，除了Billie Eilish、裘德洛、Jared Leto等好莱坞大咖外，韩国明星则有李秉宪、赵寅成、朴海日、BLACKPINK成员Rosé，及张东健、高素荣夫妻联袂出席，闪耀登场瞬间即成焦点，更让众人感叹两人状态保持超好！



张东健近年在电视剧表现仍颇佳，除了《绅士的品格》奠定男神地位，后又与宋仲基、朴炯植等男神后辈分别演出《阿斯达年代记》、《金装律师》，而妻子高素荣则多照顾家庭、陪伴孩子，不过先前为杂志拍摄时尚照，因状态和巅峰时期一样没变，让大家一片哗然！



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