4位都是大长腿，平均身高182公分！金南佶、李多熙、车银优、盛骏主演《Island》首波海报公开！

新剧《Island》由金南佶、李多熙、车银优、盛骏主演，是改编自漫画《灵甲鬼修罗》，讲述为了消灭人类世界的妖怪们，把出现在济州岛的财阀继承女当作猎物而展开的故事。

今日（7日）公开首波海报，金刚杵在奥妙又阴森的气氛中瞄准「Island」的中心。金刚杵后面乌云密布的情况下，结束生命的火花碎片散发出微弱的光芒，将神秘的气氛极大化。究竟被掩盖的秘密是什么？被面纱遮住的「Island」谜团让人倍感好奇。



这部剧还有一个看点，就是四位主演身高都超高的！金南佶184公分、李多熙176公分、车银优183公分、盛骏188公分，四个人的平均身高是182.75公分，真的是一部大长腿电视剧啊 XD



金南佶饰演妖怪猎人「般」，为了结束自己被诅咒的永生而保护著元美瑚；李多熙饰演「元美瑚」，是大韩集团会长的独生女，因作威作福被父亲流放到济州岛后成为了高中老师。



车银优饰演「约翰・斯卡尔普」，本名姜灿赫，韩裔美国人，现为曼哈顿教堂的神父；盛骏饰演驱魔师「弓叹」，与般对立。



而《Island》是由《被操纵的都市》裴钟导演执导和《Luck Key》、《加油吧！李先生》张允美编剧执笔，预计在12月首播。

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