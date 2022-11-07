[分集剧情]《高斯电子公司》充满爱的高斯！郭东延、高圣熙恋情受考验、「崇拜我吧」裴贤圣韩剧金句连发撩妹（EP11－12完）

[有雷]《高斯电子公司》终於来到最终回，没想到公司还有另一对令人惊讶的隐藏Couple！以及郭东延奇幻旅程的源头竟来自一个神秘人物，在最终回揭开真相。主线CP郭东延与高圣熙的恋情虽受考验也感受到甜美，裴贤圣金句连发能感动建江美吗？

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疯狂又无厘头的《高斯电子公司》完美收官，保安组提供了某日的监视器画面，在办公室激吻的男女竟然是车哇哇以及成贤美！风格迥异的两人竟然秘密恋爱中〜但却没人怀疑李相植（郭东延饰）与车娜莱（高圣熙饰）可能关系匪浅。车娜莱还为了让李相植在公司看来更体面，替他打造了全新造型。



魏长兵部长暗中调查监听著崔理事，掌握了她泄密给力量集团白兆元会长的证据，并且打算向高斯会长举报，过程中因被车娜莱撞见於是两人便共同合作。但李相植却感觉到车娜莱似乎认为他并非一位值得骄傲的男友，觉得对方刻意想隐瞒恋情，而感到心灰意冷，甚至可能走向分手一途。正当两人拉扯时竟遇上娜莱父母来访，反而支持两人继续交往。



白马帅（裴贤圣饰）虽然很努力模仿金钟国的特色，但似乎还是无法得到江美的青睐，白马帅还在阿齐兹的指导下，熟背了很多点韩剧的台词金句，在江美面前不断开撩，不过似乎没得到任何效果，江美还与他彻夜长谈，告诉白马帅他的洁癖以及一些异於常人的行径，可能无法让女生想跟他交往。白马帅虽然失望，但仍以真诚与努力持续感动江美。



李相植为了让自己变得更好，甚至申请调到印度，娜莱得知后相当不舍，相植还用心准备了屋顶求婚的戏码，最终没能外派到印度，让娜莱打从心底笑了出来。营销三部其实有一位超级没存在感的员工，第一集中李相植的无厘头「皇家奇瓦士」影片就是被他设为公开，才引发轩然大波，他虽然常被忽略，不过却在默默观察著高斯公司中所有的Love Line，在最终回也终於有了专属画面与台词。



高斯公司充满了爱，热爱写小说的金文鹤最后也选择离职追求自己的梦想，在最终的聚餐上，车娜莱也在众人面前大声宣布自己正与相植恋爱中，同仁们其实一点都不意外，大家一如既往互道明天见，日复一日的上班族生活，将因为每天发生的新状况而带来乐趣。



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