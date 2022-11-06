「将逝去的生命当作武器、狗吠得比伤心的哭声还吵」：刘亚仁回应现身梨泰院谣言，长文引深思

许多人都表示赞同、谴责造谣！

在梨泰院事件发生后，痛心之余也让韩国社会开始检讨悲剧起因，只希望不要再生憾事。然而同时间却也谣言四起，其中刘亚仁率先被指控现身梨泰院、引起群众围观而与此事相关，然而事后以证实，刘亚仁当天根本不在梨泰院、甚至根本就在国外！



年纪轻轻就贵为韩国青龙影帝，刘亚仁虽有崇高地位，一直以来却也面临许多酸民批评，身上背负许多重担，甚至在获奖的开心时刻，也紧张的说不出话、认为自己不应该拿奖，处境让人心疼。年纪轻轻就出道演戏、追逐梦想，却在成真之时还无法开心庆祝、反而陷入自我怀疑。



幸好刘亚仁仍然坚持自我、时常勇敢发表己见、面对酸民也会正面回击，这次更不例外！面临如此沉重、且偏离事实的指控，刘亚仁在个人IG上留下长文，写下「自己仍然照常生活，却被绊倒了。努力试著躲避污秽物，最后放弃而让自己浑身沾满脏污」、「分不清谁比谁好、谁比谁糟」，「人们开著电视萤幕、利用已逝去的生命当成武器对付人。请用你的良心吧，如果我们只在意、比较谁更痛苦，就会忽略真正需要帮助的人」，最后更呼吁，「我们都是一体的，只真心希望能将关注放在有需要的人身上。」文章篇幅虽长，短时间内却引起许多回覆，大家都表示：「深受启发」、「被感动了」，也适时点醒大家，将注意力放在值得关怀的事物上。



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