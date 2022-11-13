《认哥》李寿根怼金希澈：「就是因为你，TWICE都无法来上节目」该言论遭韩网友批评：很无礼！

12日播出的《认识的哥哥》中，由《闪耀国度》主演崔珉豪、蔡秀彬作爲转学生出演。

节目中，大家也对《闪耀国度》中「分手的恋人能否成爲朋友」的主题进行讨论。对此，李尚敏表示：「因爲是电视剧，所以才有可能。」闵庚勋回答：「我认爲这对现在交往的人不礼貌。」李寿根听到就问：「所以你现在要见谁呢？」让闵庚勋惊慌失措地回答：「好～下一个！」



关於这一话题，金希澈被问到时没有正面回答：「跟徐章焄相比，我只能算是配角的级别吧？」对此，李寿根又说：「就是因为你，那个团体都不能来上《认识的哥哥》了，我好想念他们啊！」间接提到过去和金希澈公开恋爱的组合 TWICE 的 Momo。



听到李寿根的话，金希澈掩饰不住惊慌的微笑。而李陈镐又帮腔：「怎么可能就一个女团啊！其他的只是没有爆出来而已。」让金希澈一脸堂皇地说：「各位～我下周再回来上班！」然后急忙收尾。



这段谈话在韩论坛引发热烈讨论，不少韩网友表示愤怒：「这个节目什么时候消失」、「真的好无礼啊！在放送里...又把这个播出去」、「制作组爲什么要把这个播出去」、「真的觉得那个有意思吗？不是一两次了」、「分手都什么时候，还要被那种馊主意逗著笑，真是的」、「如果是TWICE的粉丝，真的会很讨厌很没有礼貌」、「这样的要剪辑一下..」等等。

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