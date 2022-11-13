这样「咄咄逼人」的BTS防弹少年团JIN还是第一次见XD！朴明洙8年前偶遇JIN竟叫他「快滚」

防弹少年团成员JIN还记得与朴明洙8年前第一次见面的场景。

自从JIN确定年内入伍之后，最近疯狂营业，不停亮相各大综艺节目，造福了广大粉丝，没想到看上去稳重又成熟的队内大哥非常有综艺感，经常口出金句，逗得全场笑翻。 日前他又做客了艺人朴明洙的YouTube节目，两人大展别样化学反应。

这是JIN和朴明洙第一次以官方形式见面，两人寒暄之后就聊起了8年前碰面的趣事。 朴明洙说道：「你记得我们8年前在卫生间见过的事情吗，金浦机场里见过一次。 」JIN立即回应：「对哦，（今天）是第二次见面，在卫生间见过一次。 当时你还说『不许拍照，快滚（꺼져라）』。 」朴明洙听完之后，掩盖不住一脸堂皇的表情。 当初的他可能也没想到防弹少年团能火遍全世界吧。 朴明洙解释：「当时我在上厕所，你们一群人就进来了，还说'是艺人哎'，所以我才说了一句'快走'。 」JIN继续说道：「不，你当时在洗手。 」 一边是JIN的「咄咄逼人」，一边是朴明洙的堂皇，逗得众人哈哈大笑。



JIN透露从很久以前开始就很想参加综艺节目，逗得朴明洙反问：「你为什么长得这么帅还这么搞笑？ 一般大明星为了形象管理都不会搞笑。 」JIN回答：「怎么会有形象管理呢？ 防弹少年团每个人都很亲切所以才这么火啊，不管什么时候，在什么地方都竭尽全力，这才是真正的大明星。 」



节目期间，朴明洙还展现了绝活-拍照。 很会取景、拍人物像的他因为帮女团Red Velvet成员Joy拍出了人生照而登上热搜，这次他也为JIN掌镜，连续拍了数张，将JIN的完美形象完全抓拍进镜头里。



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