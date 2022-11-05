【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：以为千辩会一直TOP 1到最后，谁知来了一个刘在宪！

这星期只有１部新剧开播，就是《谢幕：树立而死》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（十一月）第１周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――KBS《谢幕：树立而死》：9（播至第２集）

【台湾由爱奇艺国际站播出；香港由Prime Video播出】

NO.2――SBS《千元律师》：8.3（今晚播出第１１集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.3――tvN《王后伞下》：7.6（今晚播出第７集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.4――KBS《真剑胜负》：7（播至第１０集）

【台湾由MyVideo、LINE TV播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.4――MBC《人生胜利组》（金汤匙）：7（今晚播出第１４集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.6――tvN《Blind》：6.8（今晚播出大结局）

【台湾由爱奇艺国际版、LINE TV、中华电信MOD、Hami Video播出】

NO.7――MBC《以一当百执事》：6.8（播至第４集）

【台湾香港都在Prime Video播出】

NO.8――Disney+《旧案寻凶》：6.5（播至第４集）

【台湾香港都在Disney+播出】



NO.9――ENA《冻死的恋爱》：6.1（播至第８集）

【台湾香港都在Prime Video播出】

NO.9――KBS《三姐弟要勇敢》：6.3（今晚播出第１３集）

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