两位都久违现身综艺！《谢幕》姜河那&河智苑出演《两天一夜4》就在明晚！

上周开播即破7%收视率收获好评的《谢幕》（谢幕：树立而死），两位男女主角姜河那与河智苑要一同来到《两天一夜4》啦！

‎《两天一夜4》由於哀悼期因素停播一周‎，明晚（5日）复播的「上行下行赏枫叶」特辑下篇将剪掉万圣节相关内容，也会播出姜河那与河智苑现身担任嘉宾的「绷紧神经当季美食之旅」。

据节目组透露，姜河那因为久违来到综艺节目兴奋不已，还向金钟旼「告白」自己从学生时代到现在还在看他的《两天一夜》传奇影片，活泼魅力掌控全场。河智苑倒是以「人间维他命」温暖笑容俘虏《两天一夜》成员们和制作组的心，还非常有自信的表示自己意志力很强、很擅长玩游戏。



搞笑的是，两人是先以剪影登场於成员们面前，成员们毫不知情是谁光临，金钟旼看著剪影还以为是自己老队友，搞笑说：「都是申智，申智！」



虽说姜河那兴奋的样子就像睽违已久上综艺，但他其实6月才上过《认识的哥哥》大展综艺感，就不知道在《两天一夜4》这种户外游戏的节目表现如何了。而河智苑上一次登场综艺节目可能是2020年《带轮子的家》了。





两位究竟会和《两天一夜4》成员们擦出什么火花呢？此集将在明晚播出。

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