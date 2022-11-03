在机场拍摄女爱豆出国路影片的记者！竟然在直播中说：「唉～ 她其实没有要过来拍的必要啊」

在机场拍摄女爱豆出国路影片的记者！竟然在直播中说：「唉～ 她其实没有要过来拍的必要啊」

明星   2022年11月3日   星期四13:52   Yuan  

（封面图源：IG@silver_rain.__）

艺人出国如果是公开行程的话，大多都会有记者在机场进行拍摄或是直播。

2日上午，权恩妃为参加海外日程，经由金浦机场飞往日本，当天也有记者进行拍摄和直播。在结束拍摄之后，有位记者竟然在直播中说道：「唉（叹气） 她其实没有要过来拍的必要啊！有什么跟拍的必要呢？」
（图源：YouTube@RNX TV Korea Ent截图）

这段言论也在韩网引发热烈讨论，韩网友表示愤怒：「不喜欢的话在家角落睡觉就可以了，爲什么这样^^」、「哇...真的不把人当人看啊」、「看来是故意没剪就上传的啊」、「那就别拍了，爲什么这么搞笑」、「靠这个吃饭的人说这样的话有点搞笑」、「真没礼貌」、「啊，不知不觉就把点击率提高了」等等。
 

而记者对艺人不礼貌的事也不是一次两次，此前宣美因为私人行程，发现记者的她露出惊慌失措的表情，并用手遮挡脸迅速离开机场，却遭批「排挤记者」、「谎精精」；SEVENTEEN 之前录制《认识的哥哥》时，因为记者要求，制作人也请成员到大楼外让记者拍照，拍照结束后经纪人也催促成员回到大楼里，却有一名记者突然爆粗口，甚至点名成员 THE 8。
（图源：TVDaily）（图源：JTBC《认识的哥哥》）

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