遭韓媒砲轟「說謊精、機場故意甩開記者」 宣美發文道歉：「因為是我的私人行程，這次是我太慌張了」

26日，宣美結束個人日程後從洛杉磯回韓國，在她抵達機場之前，TWICE 也結束在日本的巡演後回韓國。記者們採訪完 TWICE 之後，前往宣美即將出現的 A 門。

據韓媒報導：「等待宣美的經紀人在 A 們看到記者們後，悄悄地前往到 B 門。某採訪團找到移動到 B 門的經紀人，詢問『宣美是不是從 B 門出來』並請求採訪協助。對於記者的提問，經紀人表示宣美確實會從 B 門出來。」但經紀人還沒等宣美出來就移動到其他地方，記者也留有一半的人則在 A 們等待。最後宣美從 A 門出來，發現記者的宣美露出驚慌失措的表情，並用手遮擋臉迅速離開機場。



此舉動引發許多韓媒不滿，直言宣美「用謊言支開記者玩捉迷藏」、「排擠記者」、「成為說謊精的宣美」、「機場故意支開記者」，還批她與平時在機場擺出各種姿勢展示贊助商品的樣子不同。



對此，宣美也在 IG 限時動態上傳相關報導（接受贊助時和不是贊助的時候完全不同）並寫下：「其實因為是個人行程，所以完全不知道會有記者在現場。可能因為沒有經紀人，只有我的弟弟們同行，所以經紀人和弟弟們之間好像沒溝通好，對不起....平時在機場都是以明朗的樣子出現，這次是我太慌張了。（還有...右邊的照片也不是贊助）。」

而這也在韓網引發熱烈討論，網友們紛紛表示：「宣美好可憐ㅜㅜ記者們用報道寫惡意留言」、「記者們爲什麼做到這種程度」、「也不是以公開活動回來的，他們跟私生有什麼不同啊」、「不是說個人行程嗎」、「記者們是不是瘋了」、「宣美做錯了什麼，還要道歉」、「集體發瘋了嗎」、「那算什麼記者啊，簡直是惡評者啊」、「即使進行了解釋，記者們還是繼續諷刺呢」等等。



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