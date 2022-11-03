澳洲老奶奶也沦陷！拐杖贴满「男神」李钟硕的贴纸，这就是大家50年后样子吧 XD

近日，有外国网友在 twitter 上分享一组在澳洲工作的哥哥发来的照片。

哥哥表示在打扫一位老女士的车子时，意外发现她有一根贴满韩国人贴纸的拐杖，哥哥还开玩笑对她说：「这应该就是50年后的你吧 哈哈！」照片中，可以看到拐杖上贴满满的贴纸，几乎都是李钟硕的，而贴纸也有点褪色，看起来应该是贴了一段时间，追星果然是不分年龄啊（笑）！

这组照片在韩国论坛引发讨论，网友：「是我们的未来」、「好帅啊！以后我也一定要那样追星」、「如果想在那之前开心地追星的话，从现在开始要努力运动了」、「追星族对装饰那些是真心的 嘿嘿」、「李钟硕爲什么从那出来，加上是在澳洲，有点感动啊」、「我也得学学了」等等。



另外，李钟硕与金来沅、朴秉恩、郑尚勋、车银优主演的电影《分贝》（台译：音爆浩劫）讲述利用声音感应特殊炸弹占领市中心的炸弹设计者和袭击的目标人物前海军副舰长之间展开为期半日的恐袭动作片。韩国在11月16日上映、台湾在11月25日上映。



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