在機場拍攝女愛豆出國路影片的記者！竟然在直播中說：「唉～ 她其實沒有要過來拍的必要啊」

藝人出國如果是公開行程的話，大多都會有記者在機場進行拍攝或是直播。

2日上午，權恩妃為參加海外日程，經由金浦機場飛往日本，當天也有記者進行拍攝和直播。在結束拍攝之後，有位記者竟然在直播中說道：「唉（嘆氣） 她其實沒有要過來拍的必要啊！有什麼跟拍的必要呢？」



공항에서 연예인 출국길 영상 찍는 기자들의 속마음 - 이렇게 찍을 필요도 없는 얜데https://t.co/ulX2YHvBjY pic.twitter.com/TWfg7nn90c — ㅇㅇ (@SF20CE3vEOLLaCo) November 2, 2022

這段言論也在韓網引發熱烈討論，韓網友表示憤怒：「不喜歡的話在家角落睡覺就可以了，爲什麼這樣^^」、「哇...真的不把人當人看啊」、「看來是故意沒剪就上傳的啊」、「那就別拍了，爲什麼這麼搞笑」、「靠這個吃飯的人說這樣的話有點搞笑」、「真沒禮貌」、「啊，不知不覺就把點擊率提高了」等等。



而記者對藝人不禮貌的事也不是一次兩次，此前宣美因為私人行程，發現記者的她露出驚慌失措的表情，並用手遮擋臉迅速離開機場，卻遭批「排擠記者」、「謊精精」；SEVENTEEN 之前錄製《認識的哥哥》時，因為記者要求，製作人也請成員到大樓外讓記者拍照，拍照結束後經紀人也催促成員回到大樓裡，卻有一名記者突然爆粗口，甚至點名成員 THE 8。



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