[无雷推荐]《局中局》不信任委托人的律师金伦珍VS陈述不完整的当事人苏志燮，真相只有一个！

即将於本周五上映的悬疑惊悚电影《局中局》，在韩国上映以来口碑沸腾，男主角苏志燮本人更认为这是他的生涯排行TOP3的作品之一，首度挑战悬疑题材的苏志燮，在片中以细腻的内心戏演技与眼前的金伦珍进行攻防，究竟律师金伦珍能否成功为苏志燮辩护呢？

《局中局》剧情描述一位成功的企业家刘敏豪（苏志燮饰）却因外遇被发现而遭受威胁，刘敏豪突然遭人从背后袭击晕了过去，醒来时竟发现与他同处一室的外遇对象已经死亡，而刘敏豪也被指称为这密室杀人案件的凶手。所有证据全指向他，公司出动了胜率百分百的律师杨信爱（金伦珍饰）出马为他辩护，不过刘敏豪似乎不愿意相信律师，而对真相有所保留。



《局中局》因为在当事者仅透露部分内容的状况下，而让律师在推敲真相时有许多种不同版本，甚至同样的情景，苏志燮与Nana更是直接交换台词演出，就像一人分饰多种人格那样，两人都展现出不同层次的丰富演技。而资深演员金伦珍更是如此，面对眼前的当事人只愿意挤牙膏式的一点一滴说出关键细节，她也随著越来越明确的线索而更加接近真相。



所谓的《局中局》已经暗示观众们有著意想不到的反转接连而来，而随著律师金伦珍一步一步尖锐的提问，也让急於证明自己清白的苏志燮只好配合，也接受她所推理的剧本。对於律师来说，必须知道全部真相才有利於为当事人辩护，不过苏志燮虽想自清，却又一边担心自己必须透露出过多外遇相关的细节而有损事业形象，两人就这样进行一轮又一轮的攻防，观众们也一次又一次跟著她推翻前面的假设，直到最后浮现真相。



苏志燮曾说拍摄《局中局》过程中让他总是恶梦连连无法好好睡觉，相信大家看了作品之后就会明白原因。一个事件的多样假设，都透过苏志燮与Nana的出色演技呈现出来，两人也都对自己的表现感到满意。金伦珍与苏志燮的眼神对决更是精彩，一点点细微的小动作都让他们洞悉对方的意图，喜爱追凶反转的观众不可错过！



《局中局》也特别选在11月4日苏志燮的生日当天，於全台正式上映，并推出影城购票限量生日礼，只要於影城开放场次售票起，凡购买《局中局》电影票1张，即可获得限量「苏志燮电影明信片」1张（详情请见影城现场资讯）



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