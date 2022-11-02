刘在锡客串林秀香《木偶的季节》！太紧张频频NG，还被揭与郑埻夏接吻过往XD

《玩什么好呢》（玩甚么好呢）近2集主题是「『玩什么』人力」，成员们成了人力事务所的临时工，其中一个案子是当临时演员！

刘在锡、郑埻夏与美珠一到场才知道要拍MBC全新金土剧《木偶的季节》，刘在锡还与女主角林秀香相见欢呢！两人曾合作过SBS综艺节目《谜追里 8-1000》，刘在锡一直向郑埻夏与美珠炫耀和林秀香很熟呢！



搞笑的是，刘在锡和郑埻夏在开拍前比较起演戏的经历，刘在锡表示自己是戏剧《反转剧》出身的，没想到郑埻夏回应：「我和你一起拍过《反转剧》啊！我们不是还接吻了吗？」



（小编帮大家Google了，两人演出的结婚集数是「新婚夫妇绑架事件」，是整部剧最著名的一集XDDD）



刘在锡开拍前和郑埻夏的斗嘴根本都是给自己建立信心，其实他内心其实非常紧张！由於角色是辣椒酱名家旗下员工，刘在锡一紧张就开始擦拭酱缸，全体工作人员都看出来了，连导演都开口：「要擦出水光了！」



不过也多亏导演的吐槽，刘在锡才渐渐消弭紧张，越来越放松，甚至还能给自己加戏呢！



《木偶的季节》由金正贤与林秀香主演，目前拍摄期因演员‎李智汉的逝世中断，预计明年会与观众见面，届时大家可以找找看「在锡在哪里」。

▼《玩什么好呢》相关节目片段





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