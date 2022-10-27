鄭麗媛&李奎炯淚揭真相，原來《爭鋒相辯》表面上是律政劇，實則傳達轉型正義（EP.11-12結局）

最後兩集衝擊也太大了QQ

《爭鋒相辯》昨（26）日迎來大結局，隨著案件真相一一被揭露，結局的展開讓人驚覺這不是單純的律政劇，而是包含政治層面、攸關轉型正義意涵的反轉戲劇。

（以下涉及劇透）



盧昔意（鄭麗媛 飾）成為左時白（李奎炯 飾）的辯護律師，獨自搜查著真相。如先前預告所示，她查出了左時白的真實身分是「殷希竣」（本站前譯殷希俊），是殷希粹的弟弟、申致植的小舅子、超市奶奶的兒子。而盧昔意原先判斷「左時白設計，申致植執行」，但隨著調查進展，變成了「申致植設計，李東弼執行」。

事情要從30年前說起，以「金先生」為首的曹賢植、尹碩久、李東弼等人，在1980年代是一群專門嚴刑拷打疑犯的警察，他們看不下去皮鞋工人罷工，讓張基道（金先生（後張炳川）兒子）去工廠當臥底，逮捕了申致植將他打成殘廢，再逮捕申致植的岳父殷定護（本站前譯殷正宇）拷打致死、申致植的岳母（即超市奶奶）則被拷打成精神障礙，申致植的妻子也被殺害。



多年後，「金先生」早就被洗白成獨立運動家後代「張炳川」，和過去的同僚曹賢植等人在各個行業穩腳跟。在這期間，張炳川的幫傭（即盧昔意奶奶）因兒子身為社會記者的關係發現了張炳川的秘密，慘遭推下樓滅口，張炳川的孫女張李然全撞見了。盧昔意知道奶奶死亡的真相，誓死要讓已死的張炳川仍能站上法庭接受制裁。



其實，左時白全然不知申致植的復仇大計，是在張炳川死後才知情，因為張炳川死亡當日他們三人曾獨處。左時白想利用法律途徑對付張炳川等人，申致植卻率先用暴力解決了他們。左時白哭著對申致植質問：「這樣和他們（拷問）有什麼差別？」不過還是自首替申致植拖延時間，申致植最後想做的，只是想殷希粹移往他地安葬。



申致植與張基道見面，張基道大言不慚的說出殷希粹死亡真相：因為我性侵了她，她才去自殺。兩人在拉扯下，申致植被推下大樓身亡，一切都被直播了出去。



最後，盧昔意與左時白共同站上被告席，她要替殷定護的再審辯護，讓張炳川的罪行攤在陽光下……她說：「希望今日的法庭，能夠真誠反省國家對個人犯下的暴力，雞即揭發真相、糾正錯誤的判決。從現在開始，我將展開辯護。」「展開辯護」即此劇原名，點題為劇畫下句點。



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