IU与妈妈真实关系曝光？在外大巨星、在家是平凡小知恩！照样被训、跟妈妈吵吵闹闹XD

有没有想起你的家人～

先前IU登上竞技场开唱，不只吸引广大粉丝抢票朝圣、连演艺圈也来了多位明星好友、其中还不乏迷妹迷弟们！像是好姐妹刘寅娜、李准基、金秀贤、BTS柾国、TWICE 志效＆定延等。无论是大众、还是圈内同事、好友、前后辈等，都被知恩给圈粉～



《The Golden Hour：在橘色太阳下》演唱会结束后，仍让粉丝魂牵梦萦著～IU感受到粉丝的心情，最近在官方YouTube频道放上演唱会纪录影片，记载这场盛事的准备点滴、幕前幕后隐藏的记事。



不只明星宠粉、IU妈妈也是时常送上超好粉丝福利！到达演唱会现场的粉丝发现，每个座位上都放著松软坐垫，原来是知恩妈妈特地准备，担心天冷加上久坐、让粉丝不舒服，因而专程挑选制作，且结束后还能带回家、当作纪念品，大家得知后都被伯母暖到不行。



아이유 콘서트에 가면 저렇게 푹신푹신한 방석에 앉아 노래를 들을 수 있다고 한다.

힘지어 기념품으로 가져가도 된다고...



아이유 하고싶은거 다 해pic.twitter.com/kDyP0Xflnu — 천칭 (@ch__1020) September 17, 2022

不过IU后来透露，在决定坐垫颜色为薄荷绿后，又反悔跟妈妈说：应该要做橘色和粉色！结果遭来妈妈一顿训：已经拿去做不能改了！知恩事后笑著分享这件趣事、曝光母女日常对话，才让大家笑说：大明星在家还是会被妈妈念的！



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