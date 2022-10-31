[分集剧情]《高斯电子公司》本周最终回！郭东延＋高圣熙「社内恋爱」模式ON！裴贤圣恨不得变成金钟国！（EP9－10）

[有雷]《高斯电子公司》只剩最后两集！上周在办公室里打得火热的郭东延与高圣熙，终於正式展开社内恋爱了！为了不被发现只能在办公室眉来眼去！裴贤圣勇敢向江美表白，但对方却说自己的理想型是金钟国！

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《高斯电子公司》李相植（郭东延饰）与上司车娜莱（高圣熙饰）在聚餐后回到公司，两人更旁若无人的上演激吻，在公司内偷偷喝掉奖品洋酒的奇成南次长与车哇哇，竟认为两人意见不和而大打出手…於是相植与娜莱决定在公司内只用眼神作为暗号来对话。相植的前暗恋对象海英撞见了两人的约会，更酸言酸语挑拨让娜莱相当介意，但此时相植却表明了自己的真心，让娜莱深受感动，两人原地拉手转圈圈〜更坚定在一起的决心！



娜莱在恋爱中自称会变身「消防车」，意指就算遇到红灯也不会停下来，在公司也表现得更加直接，甚至为相植准备爱心便当，虽然相植非常向往社内恋爱，两人也担心被同仁们发现正在交往中。白马帅（裴贤圣饰）家中上演狗血戏码，父亲断绝金援，还约了未婚妻欧若拉到家里吃饭，白马帅为了节省开销打包便当，只好回家一趟，但引来欧若拉怀疑他有交往对象，便跟踪马帅，甚至还用钱打发江美，完全狗血风格。



马帅在内心非常敬佩独立生活的建江美，也发现自己似乎喜欢上了她，甚至因为担心她回家的路上太黑，马帅退租自己的高级套房，用拿回的押金在巷内加装球场用的强力照明灯，没想到建江美因光线太刺眼导致失眠，还去申诉要求拆掉！马帅鼓起勇气跟江美告白，没想到却被无情拒绝，因为江美说自己的理想型是身材结实的金钟国！



白马帅一直不解为何父亲对他在公司的表现了若指掌，曾怀疑建江美是父亲派来的眼线。但实际上力量集团的会长与高斯的人资崔理事暗中有往来，也是她泄漏了许多高斯的商业机密给力量集团，而白马帅的父亲更抢先在电视上公开自己即将发展的产品，几乎与高斯将推出的产品一模一样，还预告将由自己的儿子来代言，让白马帅有些慌张。不过高斯内部也并非无动作，高斯会长与魏长兵部长早知道内鬼是谁，并且也想趁机将崔理事赶出高斯，他们将祭出怎样的对应策略呢？



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