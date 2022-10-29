【K社韩文小百科】韩国取消举办了20年的奇特摄影大赛，摄影师交钱就能拍！

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明星   2022年10月29日   星期六12:30   Tracy  

（封面图源：Unsplash@patuphotos）

因引发「性商品化」争议，韩国铁原郡取消了全国裸体摄影大赛。

「第18届铁原汉滩江全国裸体摄影大赛」原定於10月22日举行，但就在举办的前一天，江原铁原郡宣布，已和主办方协商，最终取消活动。 而究其原因，则是因为在韩网上掀起了关於「性商品化」的热议。

当初要举办全国裸体摄影大赛的消息一出，就引起了不小的关注，不断有民众提出该赛事与时代不符，纷纷表示：「用纳税人的钱举办性商品化活动，政府是疯了吗」、「为什么一定要在公共场所做这么事情」、「 来的几乎是男摄影师，想想都知道他们为什么会来」等。 与此同时，当地居民也纷纷出动，向当地政府投诉。

据悉，「铁原汉滩江全国裸体摄影大赛」从2000年代初期开始举办，为宣传铁原郡地区的旅游景点而每年举行一次。 每届有100~150多名摄影师聚集於此，该活动在摄影界相当出名且有人气。摄影师缴纳一定的费用之后就能入场拍摄。

韩国江原女性联盟的常任代表闵贤贞（音译）批判：「虽然叫做摄影艺术，但最终是只强调女性的性方面的大赛，这对铁原郡是否会有帮助这一点存疑，铁原郡是为了宣传当地而举办这个大赛，这也是以性商品化作为宣传战略。 」

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