BTS Jin想取代池锡辰当《RM》固定成员！平行世界「Seokjin对Seokjin」强烈反差引爆笑

防弹少年团Jin入伍前兑现出演《Running Man》的承诺，和「平行世界另一个我」池锡辰久违重复，今日节目组公开录制花絮和两人的幕后采访，每一句都很有笑料XD

SBS综艺《Running Man》本周迎来BTS Jin当嘉宾，事前录制时成员们惊叹「真正的Super Star来了！」刘在锡各种提问炒热气氛：「出国后建立交情的艺人是？ 有没有被外国明星邀请到家里？ Billboard获奖感受？」



Jin分享了与「世界级Pop歌手」的故事、从未公开的防弹少年团独家轶事，综艺感十足的口才获得RM成员一致称赞。 Jin趁机表示「希望代替锡辰哥进入《Running Man》」，超好奇成员们的反应XD



Jin和池锡辰因为名字读音相同，在2016年BTS做客《RM》后就互留电话保持联络，这次两位Seokjin终於重逢，节目组特地进行了单独采访。 Jin表示一直很想来《RM》，池锡辰浮夸地说：「随时来啊，干脆当固定成员吧！」Jin开玩笑表示：「只要出演费能谈拢...」



池锡辰与Jin曾在私人场合遇到，Jin主动帮他结账，感叹第一次见到那么贵的酒XD聊到节目成员Haha，池锡辰吐槽他玩游戏水准很糟，Jin附和：「我就不好意思直说了......」



Jin表示因为一直被大家珍爱，所以希望在《RM》能挑战一些大胆的内容，两人互相呛声：「我并不弱哦！」「我是很强哦！」最后以颇具年代感的「Jin X Jin Cross」收尾XD



Jin和池锡辰分别作为BTS和《Running Man》的大哥，一个早上喝咖啡、一个喝双花茶; 一个喜欢大叔笑话、一个本身就是大叔，各方面都有奇妙的关联，这次见面仿佛平行时空交汇一般，让人十分期待啊！



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