你的《千元律师》玛丽小可爱已上线！金智恩狗狗眼求关注　甜萌新形象大受欢迎

Disney+独家播出，稳坐SBS电视台年度韩剧冠军《千元律师》话题越来越精彩！在第9集中，得知千智勋（南宫珉主演）不为人知的回忆后，菜鸟千金律师白玛丽（金智恩主演）一改过去凶巴巴的个性，画风突变成软萌小女孩，不只千辩不习惯，网友也笑称看得手脚卷曲！

玛丽透过前辈了解到智勋的过去有这么多伤口，心疼的流下泪水。也对智勋放下戒心，下定决心要开始全力辅佐他，成为真正千辩事务所的一员。不过这样的转变对於智勋来说似乎吃不太消，从一开始肉麻的帮忙泡咖啡、甚至到后期还为了潜入诈骗车厂打扮成「玛丽的车厂ootd」装扮。可爱又灵动的演技，让「Charisma（意指魅力）的《千元律师》金智恩」再度登上南韩新闻热搜！



1.玛丽的狗狗眼表情

带著些许酒意，红通通的玛丽被智勋带走后不断以「狗狗眼表情」看著智勋，或许是又更了解他了，玛丽对智勋产生共感，嘴里不断重复「我来这边实习，真的来对地方了」、「真的来对了」。但对毫无头绪的智勋来说，就只想赶快把玛丽送回家，两人就在车上干瞪眼，完全不同频率的互动，也让网友会心一笑。



2.玛丽的肉麻咖啡时间

隔天一早，玛丽提早到了事务所，智勋一上班突然又觉得气氛怪怪的，果然下一秒玛丽突然开口问「要帮你泡咖啡吗？」吓得智勋赶快拒绝，甚至猝不及防的来了一段直白又爆笑的咖啡PPL，玛丽甜甜的说「如果我帮你泡，应该会更香的～」终於让智勋忍不住大喊「你今天是怎么了？太亲切、太肉麻啦！」这段更让网友看得姨母笑停不下来！



3.跑得比风快的玛丽

由於事务所的事务长谢武长（朴真宇饰演）遭到车厂诈骗，三人也来到车厂讨个公道，没想到员工突然拔腿狂奔，智勋追到一半意外跌倒，正当员工以为有机会脱身时，玛丽突然冲出来接棒追人，画面搭上超热血的配乐，玛丽的鼻孔还时不时喷气展现气势，彷佛动漫般的情节真实上演。超牺牲演出让网友每看必笑，大赞金智恩真的太可爱了～



4.22岁的修车厂员工玛丽

玛丽跟著智勋一起到车厂卧底，准备掌握诈骗集团的证据。在车厂老板面前，玛丽谎称自己22岁，还换上一身帅气墨绿色车厂装，搭配个性扣环头饰，完美消化了22岁女孩应有的青春跟造型。其中最大亮点莫过於朝气十足的玛丽，喊著「老板尽管吩咐、我会尽力而为」随后更比出年轻偶像最新的「倒YA」手势提振士气。跟律师专业形象不同，新鲜人设定的玛丽又更可爱了一些。



玛丽在剧中时而专业，时而傻萌的形象，让严肃又沈闷的法庭剧增添画龙眼睛的效果。与智勋的感情线也是网友最好奇的亮点之一。距离大结局只剩下3集，到底这对欢喜冤家有没有终成眷属？玛丽最后情归何处？还没看过《千元律师》的人千万不要错过由Disney+独家播出的精彩好剧！

Disney+独家跟播《千元律师》每周五、六22:30上架新集数！

配合韩国电视播出时段调整如下

●10/29(六)，22:30 EP10

●11/04(五)，22:30 EP11

●11/05(六)，22:30 最终回

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