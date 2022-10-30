《恶女是悬丝木偶》短短3分钟宣传片根本不够看！车银优、李洙赫所属社更新幕后花絮，请收下两位脸蛋天才的帅颜 ♥

工作人员说出大家的心声：「选角的人是谁？请受我一拜！」XD

「漫撕男女」车银优、韩韶禧、李洙赫合体为 Kakao Page 《恶女是悬丝木偶》拍摄宣传片，从拍摄到公开都备受瞩目，‎短短3分钟的影片简直不够看‎，网友们纷纷敲碗：「能不能直接拍成电视剧？！」像是为了弥补缺憾，车银优与李洙赫所属社陆续更新幕后花絮，粉丝们可以看到更多关於两位脸蛋天才的帅颜了！







车银优在片中饰演「棋德瑞」，不喜欢碰到其他人、甚至有洁癖的他，戴著白色手套。遇到重生后的迦耶娜发现彼此都有了变化，并对她许下诺言：「我现在是公主的人了。」（更多照片请点‎此‎）







李洙赫在片中饰演「雷帝普」，把姐姐迦耶娜当作美丽的玩偶。因为自己没有军权，所以相当在意棋德瑞的绝对权力，而这也成为迦耶娜的底牌。（更多照片请点‎此‎）

YG STAGE也公开李洙赫在片场的幕后影片，可以看到工作人员在一旁不停感叹李洙赫的外貌：「应该没有人不知道李洙赫很帅吧？」、「不要笑啦…心脏会停止跳动」、「网漫真人版不是李洙赫的话还有谁可以演」、「选角的人请受我一拜」等。而李洙赫也露出害羞的笑容，太可爱了～



追加一张韩韶禧、李洙赫的双人照，希望之后有机会可以看到他们「二搭」啊！外貌和气质都超速配。

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