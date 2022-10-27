《鸡不可失》班底再聚，服役中的孔明、产后的李荷妮也在！当年创下韩国影史票房第二，感情好到有友情戒指

太喜欢这家人了，孔明也快退伍带来新作品吧！

25日，柳承龙在IG限时动态发布了一张《鸡不可失》剧组再聚的合影，掀起影迷回忆。

「我亲爱的朋友们♥」，照片中可见柳承龙与演员孔明、李荷妮、陈善圭、李东辉，还有导演李炳宪及几位工作人员相聚。电影里「卖炸鸡的警察」一个都没有遗漏，服役中的孔明、产后的李荷妮都在！这也是孔明服役以来、李荷妮产后少有的私下照片。



▼左二为柳承龙，从中依序是李炳宪导演、孔明、李荷妮、陈善圭与李东辉



回顾这群「卖炸鸡的警察」之间的友谊，孔明曾在《全知干预视角》说过五位主演与几位工作人员特别合得来，2019年电影宣传活动告一个段落，李荷妮便在终映聚餐当日送上每一位「友情戒指」。各奔东西之后，一群人也经常相约或是为彼此新活动应援。



▼李荷妮赠送友情戒指，上头刻著：「鸡不可失一家」与观影人数1600多万



▼2019年年底青龙电影奖五人再聚，李荷妮感性发文：「无论在不在身边，我们无时无刻都在一起♥」



▼去年，李东辉以MSG Wannabe出道成为歌手，收到《鸡不可失》好友们赠送花圈，‎柳承龙还义气客串李东辉单曲MV‎



回想当年，《鸡不可失》上映第4天就破200万观看人次回本，没想到接下来持续突破数字，最终登上了韩国影史票房第二，仅次2014年的《鸣梁：怒海交锋》（鸣梁），直至今日仍在第二名宝座上屹立不摇。



而《鸡不可失》在上映前其实是「充满不安」的，据传演员们在拍摄过程都不确定效果好不好，只是基於对导演的信任而持续拍摄，排定上映的档期也模棱两可，一来前一年2018韩国电影市场大退，二来排在春节假期前两周，几乎没有人能预料这部电影最后竟大获成功。



或许是因为这段从拍摄到上映的波折，让电影里刑警们的革命情感延伸到了戏外吧！能见到主演们合体、友谊延续至今，影迷们相当开心，也怀念起了当年《鸡不可失》是如何让自己捧腹大笑的。



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