4国语言＋IQ148的BTS RM担任《神秘人类杂学辞典》MC：入伍前多多和粉丝见面，年内开播！

防弹少年团RM将挑战担任MC，每周和粉丝见面。

据韩媒报导称，RM将担任综艺节目《知道也没什么用的神秘人类杂学辞典》，这是一档以多重视角观察人类，探究连自己都不曾了解过的自我的节目，tvN以季播形式推出，之前上档了《知道也没什么用的神秘杂学辞典》、《知道也没什么用的犯罪杂学辞典》，而《神秘人类杂学辞典」 则是本系列的第三弹，也是节目组充满野心打造的全新节目。



节目组邀请文学、物理学、法医学、天文学等各个领域的专家和观众们一起以多元化视角剖析人类生活，因此对MC的要求极高，电影导演张恒俊和RM挑起了MC重任。 张恒俊性格洒脱、言语幽默，温柔看待世间的一切却也有著洞悉社会的锐利。 而年轻的RM活力四射且对外界充满好奇心，老少相携已然让观众们心动。 RM上一次作为固定嘉宾亮相综艺节目还是2015年的《脑性时代问题男人》，时隔7年再次看到他坐稳嘉宾席，粉丝们非常期待。



自从JIN宣布即将入伍，BIGHIT也官宣BTS其他成员也将按各自的计划陆续入伍之后，粉丝们非常不舍。 此时传出RM要在入伍前拼命上节目，粉丝们也能看出这是在安抚大家的心，他希望尽可能多和大家见面。

此外，《知道也没什么用的神秘人类杂学辞典》何时首播尚未确定，但可以肯定的是年内必定开播。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻