[分集剧情]《王后伞下》收视创新高！金惠秀次子文相敏深入疫区求医救世子！裴仁赫病情回稳结局却反转（EP4）

[有雷]《王后伞下》第四集再度创下自身最高收视率，也成为电视剧话题性的第一名。世子裴仁爀病危的消息传遍宫中，随著陪童选拔出炉，其他势力开始蠢蠢欲动。次子文相敏发现哥哥病况紧急向外求医，更深入险境拿回药方，终於让世子重新现身破除谣言。但最后却在众人面前大吐血…难道前一位世子并非死於疾病的憾事将重演？

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《王后伞下》中殿（金惠秀饰）总算还有另一位懂事的儿子，次子成枏大君（文相敏饰）发现母亲烧毁了四弟（柳善皓饰）常进出的密室，又看见哥哥世子（裴仁爀饰）不是出宫休养而是在中宫殿卧病在床，中殿告诉了他眼前的紧迫状况，他也了解母亲所有的选择，都是当下能够守护他们的最佳做法。成枏大君自小就被送往宫外长大，中殿提起当时也是别无选择，只能一生下他就将他送出宫，这段故事将在之后娓娓道来。



陪童选拔的复试将展开，啓晟大君（柳善皓饰）已退出於是剩下三位，在殿下以及大臣们面前进行公开的讨论互相提出建议，题目竟也贴合时事，讨论著疫情的控制，除了比较凶残的义圣君（姜澯熙饰）提出把怀疑有染疫的人民与地区放火烧光，成枏大君与宝芡君都认为救援与疫调需同时进行，最终评分由宝芡君胜出。拥立义圣君的领议政（金义圣饰）更气得去找大妃（金海淑饰）理论，不过这是大妃想推动由贤能的王子接替世子上位的起点。



成枏大君一考完试就跑到宫外寻求哥哥疾病的解方，更深入疫区找到一位「土地大夫」，照著他的指示，停止了为世子针灸的疗法，他也开了一帖药方，中殿相当苦恼是否该相信宫外民间偏方？偏偏御医已束手无策，世子嫔即将临盆，世子若未现身将让间接证实了病危传言。情急之下中殿决定扛下所有决定，采用了外来的药方。世子竟奇迹好转，在众人面前恢复气色登场，让中殿再下一城，大妃与其他后宫只能沉默不语。



世子迎来爱女的诞生，也与陪童共同进行讲课，中殿也稍微放下了心中大石，终於拨云见日。但此时的世子却在众人面前冷不防吐血晕倒！这场混乱让母亲再度心碎！同样的，是否世子也是遭人暗算而并非死於本身的疾病？各方势力虎视眈眈，中殿的地位岌岌可危，除了痛失爱子还可能遭到生命威胁！



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