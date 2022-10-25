IG贴文全删后首发声！伯贤纠结：减肥却想吃炒年糕炸鸡面泡面4包！粉丝回敬美食照

伯贤尼kiyo~

最近在服兵役的伯贤，让粉丝等的好苦呀！但贴心的他已经预录影片、每月固定在Youtube和粉丝见面，最新集已经上架，一解军白期的相思！



然而先前伯贤的IG帐号因为不明原因，却突然清空、将贴文全数删光，让粉丝担心伯贤是不是发生什么事了？那阵子恰好有骇客攻击事件，且常以名人帐号为目标，粉丝纷纷发文询问：伯贤还好吗？担心伯贤成为骇客攻击目标。公司事后表示只是想重新编排版面、没有什么特别原因，请大家不要担心。



Ihh buka ig niatnya mau stalk member exo pas buka ig Baekhyun kok gaada semua postingannya pic.twitter.com/WD1gKgMJjK — ra` (@farasunvr) October 22, 2022

而在最近深夜，伯贤无预警现身推特！原先说自己正在减肥，却又冒出数则贴文说：「好想吃炒年糕！」、「该吃哪个口味？」、「要吃4包泡面！」，可爱的烦恼让粉丝看到都笑了！没想到不少粉丝竟然用美食照回覆，不知道伯贤看到有没有更烦恼要吃什么！



나는 오늘 아침에 양배추 팬케이크를 먹었다. 파전 같지 않나요??? pic.twitter.com/DP6bcgxnbV — (@GongjunimB) October 16, 2022

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