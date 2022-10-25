台湾YouTuber阿心韩国巧遇Super Junior艺声：「我是YouTuber」艺声：「我们成员也都是」XD

台湾YouTuber阿心韩国巧遇Super Junior艺声：「我是YouTuber」艺声：「我们成员也都是」XD

明星   2022年10月25日   星期二09:10   草莓  

（封面图源：YouTube@阿心Liao截图、IG@yesung1106）

果然是「YouTuber组合」，就差艺声你一人了～

台湾YouTuber「阿心」以KPOP追星内容在台湾韩饭圈小有名气，也是知名的E.L.F。21日，她更新了一支首尔之行Vlog，透露自己遇到了艺声本人，两人对话相当有趣。

阿心分别到艺声开设的两家咖啡厅Mouse Rabbit与Cafe Armoire用餐，原本没打算冲Cafe Armoire的她，一去就遇见了艺声！虽然没有真实画面，但阿心的娓娓道来让观众很有临场感（小编听一听彷佛艺声是出现在自己眼前啊~）。
（图源：YouTube@阿心Liao截图）

她描述自己一进Cafe Armoire就和艺声对上眼，然后装作没事的拍摄场景，后来才鼓起勇气上前和艺声说话：「我是你的粉丝，我是来自台湾。」还获得艺声中文回答「谢谢」。

除了提到台湾的演唱会，阿心还介绍自己是台湾YouTuber，结果艺声竟回答：「我们成员也都是。」两人9月初这段对话，竟然和10月神童IG笑称Super Junior是「YouTuber组合」相互呼应！
（图源：YouTube@阿心Liao截图）

神童当时的IG限动，银赫、东海、厉旭与圭贤人手一机都在拍Vlog，搞笑对彼此喊「别拍了」，但没人愿意放下摄影机。仔细一数，Super Junior目前成员9人就有8人都有自己的YouTube频道，就剩艺声没有啊！艺声有没有考虑也进军YouTube界呢？

*延伸阅读：YouTuber组合！Super Junior赴美国公演空档就拍影片，人手一机互相调侃：「别拍了～别拍了～」‎
（图源：IG@earlyboysd截图）

想当初2020年神童拍摄影片「如果Super Junior都是YouTuber？很危险」的时候，9个人仅6个人就「非常危险」，拍摄MV空档热闹到不行，看来现在8个人是「危险又更危险了」，艺声不一起制造危险吗？（误）
（图源：YouTube@신동댕동 Shindongdengdong截图）

▼相关影片：阿心巧遇艺声Vlog、Super Junior危险的MV拍摄现场

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