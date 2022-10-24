不靠CG全部真实爆破的电影《音爆浩劫》！超大拍摄规模连金来沅都惊讶！台湾11月25日上映

以声音控制炸弹的恐怖攻击动作电影《音爆浩劫》（韩原名《分贝》）日前举办记者发布会，拍摄现场所呈现的超写实特殊效果以及惊人的规模，让观众们对这场在市中心即将引爆炸弹的恐怖攻击场面期待不已。

在先前曾公开的海报以及预告影片中，今年底最受瞩目的犯罪娱乐电影《音爆浩劫》所呈现的画面，并非CG后制作业合成，而是以实际的特殊效果呈现，不仅在韩国，就连好莱坞也极少有机会看到大规模的爆破场面，因考量到拍摄现场的安全性等等理由，总是有相当多的限制，而镜头所拍摄到的东西也会完完整整地呈现在大萤幕上。《音爆浩劫》片中在市中心各地展开的爆破场面，为了带给观众紧张感以及更贴近现实的感觉，决定不使用电脑CG而是以实际爆破为原则进行拍摄。



制作组也表示，除了不用CG而以实际特殊效果进行外，也努力呈现出演员们在当下的真实反应，导演也对最终大家合力呈现出的结果表示相当满意。金来沅表示，特效组与美术组的工作人员在非常完整的准备之下引爆了炸弹，演员们能够在真实经历之下演出。郑尚勋也表示真的是一次很难忘的经历。



电影《音爆浩劫》描述恐怖分子以噪音音量来控制炸弹是否引爆，占据了市中心的炸弹设计者，与其目标前海军副舰长的对决即将展开，由金来沅、李钟硕、车银优、朴秉恩、郑尚勋、赵达焕与李民基等演员共同演出。台湾将於11月25日正式上映。



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