[分集剧情]《高斯电子公司》郭东延与高圣熙无惧部门解散危机，集集上演热吻高甜剧情不挑场地！（EP7－8）

[有雷]《高斯电子公司》收视率创下自身新高纪录！郭东延与高圣熙擦枪走火竟然吻到难分难舍！为确认彼此的心意，竟然每一集都上演一段吻戏！裴贤圣发现自己的行踪都被父亲一手掌握，团队中是否有内鬼泄漏，令他更在意自己是Power集团的继承人的真实身份是否已暴露！

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《高斯电子公司》看似无厘头却令人一集接著一集停不下来！李相植（郭东延饰）与上司车娜莱（高圣熙饰）在家中热吻，甚至旁边还有观众阿齐兹，使得两人尴尬地匆忙分开，虽然两人都小鹿乱撞心脏砰砰跳，但相植却传了个讯息表达道歉，似乎想表达是一场失误，令娜莱相当失望。



而来到公司，建江美更为相植介绍女生，娜莱则刻意在大家面前嫌弃相植，让相植赌气一定要去参加联谊，但心中却无法克制想起娜莱。他向娜莱说明道歉原因，是因为觉得自己初吻的表现不佳，而娜莱也希望再度确认彼此的心意。两人更在部门聚餐后回到公司，眼看办公室四下无人，竟然放胆在公司热吻了起来，两人生疏又夸张的大动作，这才发现喝醉的奇成南科长与车哇哇目睹了一切……



公司中最常闯祸的营销三组，终究面临解散危机，白马帅（裴贤圣饰）不禁感到是反对他来到高斯电子的父亲在从中作梗，甚至也怀疑知道自己身份的建江美是否暗中与父亲报告他的行踪。於是他开始跟踪建江美，但弄巧成拙反而由江美打败所有街头小混混而救了白马帅，白马帅不禁心生敬意，甚至发现自己对江美有不一样的感觉。



营销三组之前所闯的祸，没想到竟然都成了公司行销的利器，达到了意想不到的反转效果，但功劳自然也由上级所抢走，接下来营销三组更被委以重任，负责更重要的商品。不过大家认为若能够逗部门中的扑克脸成贤美科长笑出来的话，企划一定会成功。於是大家使出了浑身解数搞笑，但似乎都没有太大作用。



白马帅临时与相植出差两天一夜，好几次都差点暴露出自己的身份，在部门聚餐大家大唱KTV也喝得烂醉时，江美竟把白马帅的真实身份告诉所有人！马帅正担心之余，相植却以自己出差时与马帅发生的趣事，解读为马帅又在捉弄人了！马帅遇上的江美，到底是因为担心自己身份暴露而紧张到心跳加速，还是喜欢上江美了呢？



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