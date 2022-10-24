《争锋相辩》本周三结局，预告几乎曝光走向！郑丽媛&李奎炯泪眼汪汪对视，卢昔意孤独调查终寻获真相

左时白的真实身分在预告已公开！你们有猜到吗～

由郑丽媛与李奎炯主演的《争锋相辩》将在本周三26日播出完结篇，Disney+已公开最后两集EP.11、EP.12预告。

（*贴心提醒：预告内容直接公开了李奎炯饰演的「左时白」真实身分，怕雷到的朋友就先跳过罗！）



「申致植……有共犯……左时白设计，共犯执行。」这是卢昔意（郑丽媛 饰）的推理，申致植指的就是饺子店老板（金相浩 饰）。卢昔意独自调查两人关系，原来真正的左时白早在小学一年级死去了，而奶奶墓地的邻居「殷希粹」和申致植有著密切关系。



卢昔意认定左时白和申致植是共犯，对著左时白说：「我会让你被处以死刑」。谁也没想到，曾经如欢喜冤家搞笑斗嘴、又曾经相互依靠与安慰的两人，最终得站在法庭对立面。



上述是11集预告，12集有所变化！卢昔意再次找上左时白要厘清时间线，娓娓道来她查到的真相：「从殷希粹上了大学玉见学长张基道开始，殷正宇违反了《国家安全法》被判处10年徒刑，在入狱后因拷问有了后遗症。妈妈疯掉，变成孤儿的二儿子殷希俊以『左时白』的身分过了30多年以复仇。」

卢昔意与左时白双双噙著泪，卢昔意接著表示她要从左时白身上找到最后一块拼图、让张基道倒塌。这时的卢昔意已经知道了亲奶奶是「爷爷」张炳川所害死的，她想知道张炳川死时有多痛苦，希望张炳川就算死了也要接受法律制裁。



▼11、12集预告片





预告大致曝光了结局走向，你们有推理出来吗？其实在7、8集播出后就能推出一二：申致植的妻子是张基道的初恋「希粹」，也是第2集中卢昔意在墓地打招呼的「殷希粹姐姐」，当天左时白也有探望殷希粹，显见两人关系密切。



卢昔意查出左时白是殷希粹的二弟「殷希俊」，此情节也可以和7、8集相互对照：左时白经常到杂货店奶奶家蹭饭，对话中透露奶奶的记忆停留在30年前小一的儿子上学后失踪，后来左时白见到张炳川，想起了小时候放学回家在门口遇见的「金先生」。



最关键的是，仔细看会察觉杂货店的名字实际上是「殷希粹超市」，由於招牌年久失修，「粹」字完全消失。从杂货店招牌加上奶奶与左时白的记忆，已能推测奶奶是殷希粹的妈妈，奶奶不见的儿子是左时白。



剩下2集，观众要陪伴卢昔意看她如何将所有事情串联，还要看她如何让张炳川、张基道等人的罪行摊於阳光下。遗憾的是，左时白真的涉入命案了吗？与卢昔意还有机会发展吗？已有观众舍不得《争锋相辩》结束，敲碗第二季啊！

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