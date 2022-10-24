(G)I-DLE上《酒街战士》打歌，酒后吐真言，舒华觉得跟小娟在一起的时候最别扭

本月刚回归的人气女子团体(G)I-DLE上希澈主持的网路综艺《酒街战士》上打歌，边喝酒边玩起了刺激的真心话排名游戏！

对於「和他在一起的时候最别扭的人」，包括主持人希澈和所有成员在内，舒华的第一名居然是成员小娟！公布答案的时候空气瞬间凝结，雨琦吓得赶紧让开座位让他们好好谈一谈。舒华解释道因为他非常尊敬小娟，到现在都还是跟他说敬语，至於希澈则是完全不认识的人，所以根本谈不上别扭XD



而小娟猜测所有人之中「最快结婚的人」是雨琦，再来第二名是他自己。选择雨琦是因为「看起来不结婚的人反而会最快结婚」，而自己则是原本就想要早点结婚，理想型是非常爱他的人，就算一无所有也没关系。



希澈开玩笑的假设，如果是非常非常爱小娟，不过整天只知道刷他的卡、一天到晚讨酒喝、拍手的时候还跳起来用脚掌拍的诡异男人他也要吗？全场的人都被希澈的问题笑翻，不过小娟却说他会心动！（小娟你是认真的吗？！！）



录影过了三个小时，(G)I-DLE终於有机会开始宣传他们的新专辑的主打歌〈Nxde〉，作词作曲的小娟介绍歌曲的创作理念是「穿上自我的nude」，如果我用了不是我的样子获得了喜爱，那么我真实的样貌就是会被讨厌的。新专辑《I love》已经於10月17日发行，短短不到一个礼拜主打歌MV的YouTube观看次数已经超越了5000万。



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