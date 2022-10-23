Zico和D.O.的意外人脉！自嘲「就像绅士和混混」，手机里有对方的秘密照片

D.O.近日做客Zico的个人节目，让很多人感叹没想到他们也是朋友！

Zico的网路节目《五分钟Give me a minute》近日开播第二季，第一件事就是来《真剑胜负》剧组探班D.O.。 虽然很多人对他们同框画面感到意外，但其实这两人关系非常亲，只是荧幕形象的风格实在很不一样，用Zico的话说：「就像绅士和小混混。」



而看惯了彼此私下里的模样，现在以艺人身份见面反而不习惯。 Zico：「之前都是看到敬秀穿同一件衣服、戴同一顶帽子、踩著鞋后跟拖著脚走路，现在看到这位艺人...」D.O.：「我也觉得好陌生，（看到你这样）也非常别扭。」

Zico透露D.O.私下十分野性、行动举止都酷酷的，反而是Zico胆小又爱撒娇，两人之间有微妙的对比和互补。 D.O.称自己很少用SNS是因为手机里连一张自己的照片都没有，Zico大度表示：「我手机里有啊！」还透露他们一起喝咖啡时给D.O.拍了一张超可爱的照片，但D.O.坚决不同意公开！Zico示范D.O.当时的拍照姿势：



Zico还拿出D.O.穿公主裙的粉丝合成图，问给他多少钱他愿意真的穿一次？ 开价从一百亿逐渐涨到一千亿，D.O.就是不肯答应XD



很多粉丝也不知道这两人的关系，笑称同框镜头好像合成：「求公开D.O.戴Zico帽子和首饰的照片！」、「把公主照拿给本人看是不是太过分了kkk」、「作为关系好的纪念，一起做一首歌吧！」



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