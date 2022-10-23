韩国首部破千万观众的漫改「神」作！《与神同行》原作者周浩旻曝同年遭遇难题：大儿子被诊断患有自闭症

由刘在锡、曹世镐主持的《刘QUIZ ON THE BLOCK》20日播出了EP.165，当集压轴登场的人物是《与神同行》原作者、漫画家周浩旻，在他看似光鲜亮丽的成就背后，有著令人意想不到的人生波折。

周浩旻2010年至2012年连载网路漫画《与神同行》，以写实与虚构交错呈现「地狱朝鲜」得到许多读者共鸣，漫画也在2017年改编成同名电影上映，随即成为韩国首部破千万人次观看的漫画改编电影，甚至席卷全球人气，2018年续集电影《与神同行：最终审判》同样破千万人次观看，魅力惊人。



身为韩国顶级漫画家，收入不少吧？电影大卖，有跟著分红吗？周浩旻否认，因为漫画是在完结后的2013年才开始收费，第一笔收入还是在3个月后才收到，而电影分红老实说还不错，但也没有那么夸张。



接著，周浩旻透露电影大卖的那两年其实很辛苦，因为4岁的大儿子善宰被诊断患有自闭症。当电影大卖、出门在外不断被恭喜的时候，周浩旻与妻子内心却是在想：「我们之后要怎么生活？」并且马上体认到了「人类周浩旻倒下，爸爸周浩旻站了起来」，和妻子悉心照料孩子。大约在去年，他才经由妻子的提点决定公开大儿子患有自闭症，否则过去的他总会不知不觉对外只提到二儿子。



以自闭症患者亲属的角度，他认为戏剧《非常律师禹英禑》很可惜的是比较像「奇幻剧」，因为现实不可能有那么多亲切善良之人，但肯定它是大众的榜样、能从中学习善待身心障碍人士。周浩旻也提醒面对自闭症患者，不要太刻意欢迎对方或是小心翼翼对待，更不要误会他们都拥有特殊长才，就算是问一般人「你擅长什么？」都是非常失礼的。



从现职「YouTuber」到前职「漫画家」再聊到「人父」，可以感受周浩旻性格真诚纯朴，为人父时更是慈祥。在看完节目后，网友纷纷为他加油打气，称赞他是个帅气的爸爸、有这样的父亲善宰善律（二儿子）一定很幸福。



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