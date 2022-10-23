《King the Land》正式开拍！网友分享李俊昊路透照，还表示：「见过中最帅气的人，身材太好了」

新剧《King the Land》是一部爱情喜剧，由李俊昊、林润娥主演。

讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人男主角「具元」，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的女主「千沙朗」相遇之后，一起制造可以真正开怀欢笑的日子。「King the Land」是指剧中所有酒店经营者的梦想、VVIP贵宾室。



剧中，李俊昊饰演拥有清晰的头脑、天生的气质、干练等魅力，唯一缺乏的就是对恋爱的感觉的「具元」一角；润娥饰演拥有用笑容让世界变得明亮「千沙朗」，进入曾在儿时给她最美好回忆的「King酒店」后，一边对抗身边的偏见与误解一边成长。



《King the Land》近日在济州岛正式开拍，路透照也在网路上曝光。李俊昊分别以西装造型、黑色皮外套造型现身，偶遇的网友更写下：「在机场信号灯对面站著一个超帅气的人，孩子们说这是在济州岛见过中最帅气的人，不管怎么想都感觉是艺人，我就把镜头拉近之后看？？？竟然是我们家俊昊...身材太好了，美貌直接突破口罩。」让人更加期待新剧了啊～！

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