LE SSERAFIM SAKURA宫协朕良谈面对恶评：「比没被注意到好！」正面心态反而令人心疼！

小樱花经历了好多！

四代女团今年表现个个惊人，不只音源成绩，连舞台表现也圈粉无数！LE SSERAFIM今年出道集来势汹汹，《Fearless》一曲攻占各大排行榜，近期再趁乘追击回归，《Antifragile》展现坚强气势，MV一出再度造成热烈话题！



日籍成员Sakura最近上姜虎东节目畅聊，除了轻松的话题，两人还聊到Sakura如何面对恶评、及调适的方法。在纪录片《The World Is My Oyster》中有一段，Sakura因为常被批评歌唱得不好，让她在要进录音室录歌时，心里总是对此感到恐惧，甚至希望分配到的部分愈少愈好，一席话让人心疼。



Sakura在以团体LE SSERAFIM出道之前，是限定团体IZ*ONE的一员，一直以当偶像为目标的她，一路走来皆面临许多恶评，曾经让她感到辛苦。但是随后她转念一想，将这些恶评化为进步的动力，持续努力朝目标迈进。



如今的她被问到会不会在意评论时，也能轻描淡写的说：「没关系！」不只实力变强让人惊艳，Sakura的心理素质也让网友超佩服，在论坛上引来疯狂称赞！



사쿠라 악플 얘기하면서 대박이었죠~하는거가슴이찢김띠발…... 처음엔 녹음실들어가기무서웠는데 지금은 그런소리듣고싶지않아서 열심히연습한다고 근데 잘못한게아니라면 신경안쓰고 어쩔?마인드한대 진짜 단단해짐ㅠㅠ pic.twitter.com/ZPgU0xtFlr — 쿠키 (@i_sakura_you2) October 19, 2022

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